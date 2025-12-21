تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
21-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1458282-639019564444724609.jpg
Doc-P-1458282-639019564444724609.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الحمل
يوم متعب نسبيًا، وقد تشعر بعدم الرغبة في لقاء صديق قديم. انتبه للالتزامات المالية واحرص على الوفاء بها في وقتها لتجنب الضغوط. تفكر أيضًا في شراء بعض الاحتياجات الجديدة.
الثور
تشعر بنقص الحماس للعمل اليوم، ما قد يدفعك لتأجيل بعض المهام. هناك موضوع يشغل بالك، لكن من الأفضل عدم التسرع في الحكم على الآخرين، فلكل شخص ظروفه ومشاكله الخاصة.
الجوزاء
قد تواجه بعض المواقف الصعبة اليوم، ويبدو أن الأمور لا تسير كما ترغب. حاول تصحيح الأوضاع مع الأصدقاء وزملاء العمل، وكن على طبيعتك دون تصنع. التفكير بأخذ إجازة طويلة مع العائلة قد يكون فكرة جيدة.
السرطان
يوم مناسب لقضاء أوقات دافئة مع العائلة، مع التخطيط الجيد لاستقبال العام الجديد. لا تُهمل الشريك، وبادر بمصارحته بمشاعرك ودعوته لأمسية رومانسية للتحدث عن حياتكما وخططكما المستقبلية.
الأسد
المهام اليومية الروتينية قد تشعرك بالملل، لكن من الأفضل إنجازها دون تأجيل. تجنب التدخل في الأحاديث الجانبية داخل العمل وابتعد عن المشكلات، وحافظ على الحياد في خلافات الزملاء.
العذراء
تشعر برغبة في البقاء بالمنزل والابتعاد عن الالتزامات، لكن دعوة من صديق قد تغير خططك. من المهم أن تعمل على تهدئة اندفاعك والسيطرة على عصبيتك استعدادًا للعام الجديد.
الميزان
الأيام المقبلة تحمل انفراجًا ملحوظًا في العمل، لكن انتبه من تكرار الأخطاء السابقة. ليس كل شيء يسير كما تشتهي، لذا احرص على ضبط مصاريفك، مع توقع تحسن مادي تدريجي في العام الجديد.
العقرب
حان الوقت للخروج من حالة الإحباط ووضع خطة واضحة لاستقبال العام الجديد. اجتهد أكثر في عملك، واستفد من دعم العائلة. الأيام القادمة مناسبة لمراجعة قراراتك السابقة وإعادة ترتيب أولوياتك.
القوس
أحلامك القديمة قد تبدأ في التحقيق خلال الفترة المقبلة، وقد يكون العام الجديد من أفضل الأعوام بالنسبة لك. قد يحدث خلاف بسيط مع الشريك، لكنكما ستتمكّنان من تجاوزه، مع أخبار عائلية مفرحة قادمة قريبًا.
الجدي
تمنح عملك طاقة كبيرة، لكن احرص على عدم إرهاق نفسك. خصص وقتًا للعائلة ولنفسك، واهتم بإعادة ترتيب علاقتك مع الشريك لتعويض غيابك مؤخرًا. حضورك القوي ومحبتك بين الأصدقاء يعزز طاقتك الإيجابية.
الدلو
قد تواجه بعض العقبات التي تعكّر مزاجك، لكنك قادر على التعامل معها بحكمة. تجنب التسرع في القرارات، خاصة المتعلقة بالحياة العاطفية، واستفد من هذا اليوم لتجاوز الصعوبات بسلاسة.
الحوت
تُفتح أمامك فرص عديدة اليوم، فكر جيدًا واستعن بآراء أصحاب الخبرة قبل الحسم. ابتعد عن التردد، وخذ وقتًا للابتعاد عن ضغوط العمل وقضاء لحظات ممتعة مع الأصدقاء لاستعادة النشاط والفرح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24

المستقبل

العذراء

العقرب

التزام

أحلام

الحوت

أخبار

الأسد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:29 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:01 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
01:59 | 2025-12-22
Lebanon24
01:04 | 2025-12-22
Lebanon24
00:00 | 2025-12-22
Lebanon24
16:10 | 2025-12-21
Lebanon24
15:02 | 2025-12-21
Lebanon24
14:54 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24