الحمل

يوم متعب نسبيًا، وقد تشعر بعدم الرغبة في لقاء صديق قديم. انتبه للالتزامات المالية واحرص على الوفاء بها في وقتها لتجنب الضغوط. تفكر أيضًا في شراء بعض الاحتياجات الجديدة.

الثور

تشعر بنقص الحماس للعمل اليوم، ما قد يدفعك لتأجيل بعض المهام. هناك موضوع يشغل بالك، لكن من الأفضل عدم التسرع في الحكم على الآخرين، فلكل شخص ظروفه ومشاكله الخاصة.

الجوزاء

قد تواجه بعض المواقف الصعبة اليوم، ويبدو أن الأمور لا تسير كما ترغب. حاول تصحيح الأوضاع مع الأصدقاء وزملاء العمل، وكن على طبيعتك دون تصنع. التفكير بأخذ إجازة طويلة مع العائلة قد يكون فكرة جيدة.

السرطان

يوم مناسب لقضاء أوقات دافئة مع العائلة، مع التخطيط الجيد لاستقبال العام الجديد. لا تُهمل الشريك، وبادر بمصارحته بمشاعرك ودعوته لأمسية رومانسية للتحدث عن حياتكما وخططكما المستقبلية.



المهام اليومية الروتينية قد تشعرك بالملل، لكن من الأفضل إنجازها دون تأجيل. تجنب التدخل في الأحاديث الجانبية داخل العمل وابتعد عن المشكلات، وحافظ على الحياد في خلافات الزملاء.



تشعر برغبة في البقاء بالمنزل والابتعاد عن الالتزامات، لكن دعوة من صديق قد تغير خططك. من المهم أن تعمل على تهدئة اندفاعك والسيطرة على عصبيتك استعدادًا للعام الجديد.

الميزان

الأيام المقبلة تحمل انفراجًا ملحوظًا في العمل، لكن انتبه من تكرار الأخطاء السابقة. ليس كل شيء يسير كما ، لذا احرص على ضبط مصاريفك، مع توقع تحسن مادي تدريجي في العام الجديد.



حان الوقت للخروج من حالة الإحباط ووضع خطة واضحة لاستقبال العام الجديد. اجتهد أكثر في عملك، واستفد من دعم العائلة. الأيام القادمة مناسبة لمراجعة قراراتك السابقة وإعادة ترتيب أولوياتك.



أحلامك القديمة قد تبدأ في التحقيق خلال الفترة المقبلة، وقد يكون العام الجديد من أفضل الأعوام بالنسبة لك. قد يحدث خلاف بسيط مع الشريك، لكنكما ستتمكّنان من تجاوزه، مع عائلية مفرحة قادمة قريبًا.

الجدي

تمنح عملك طاقة كبيرة، لكن احرص على عدم إرهاق نفسك. خصص وقتًا للعائلة ولنفسك، واهتم بإعادة ترتيب علاقتك مع الشريك لتعويض غيابك مؤخرًا. حضورك القوي ومحبتك بين الأصدقاء يعزز طاقتك الإيجابية.

الدلو

قد تواجه بعض العقبات التي تعكّر مزاجك، لكنك قادر على التعامل معها بحكمة. تجنب التسرع في القرارات، خاصة المتعلقة بالحياة العاطفية، واستفد من هذا اليوم لتجاوز الصعوبات بسلاسة.



تُفتح أمامك فرص عديدة اليوم، فكر جيدًا واستعن بآراء أصحاب الخبرة قبل الحسم. ابتعد عن التردد، وخذ وقتًا للابتعاد عن ضغوط العمل وقضاء لحظات ممتعة مع الأصدقاء لاستعادة النشاط والفرح.

