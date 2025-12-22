تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
15
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
أجرت عمليات للعديد من المشاهير... توقيف طبيبة تجميل بعدما تبيّن أنّها "مزيّفة"!
Lebanon 24
22-12-2025
|
05:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت تحقيقات
النيابة العامة
المصرية
، أنّ طبيبة التجميل
الليبية
"المزيفة"، أجرت عمليات تجميلية لعدد من مشاهير مواقع التواصل الإجتماعيّ، داخل مركز تجميل غير مرخص في مدينة الشيخ
زايد
، في محافظة
الجيزة
.
وأضافت التحقيقات أنها كانت تجري عمليات نحت القوام إلى جانب عمليات تجميلية، بعدما أوهمت ضحاياها أنّها تمتلك شهادات دراسية من مؤسسات دولية.
وبحسب التحقيقات، عُثِرَ داخل المركز الطبي على مبالغ مالية بعملات مختلفة، شملت 160 دولار، 2500
دينار
ليبي، 110 آلاف
ليرة لبنانية
، إلى جانب 2500 جنيه
مصري
. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توقيف "طبيب مزيف"... وختم "سنتر" للتجميل بالشمع الأحمر
Lebanon 24
توقيف "طبيب مزيف"... وختم "سنتر" للتجميل بالشمع الأحمر
22/12/2025 19:24:19
22/12/2025 19:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بجرم النصب والاحتيال… القبض على طبيبة تجميل شهيرة!
Lebanon 24
بجرم النصب والاحتيال… القبض على طبيبة تجميل شهيرة!
22/12/2025 19:24:19
22/12/2025 19:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: 41 بلاغ اختطاف من أصل 42 تبيّن أنها غير حقيقية
Lebanon 24
الداخلية السورية: 41 بلاغ اختطاف من أصل 42 تبيّن أنها غير حقيقية
22/12/2025 19:24:19
22/12/2025 19:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الجنوبية في اليمن تطلق "عملية الحسم" في أبين
Lebanon 24
القوات الجنوبية في اليمن تطلق "عملية الحسم" في أبين
22/12/2025 19:24:19
22/12/2025 19:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
النيابة العامة
العامة المصرية
ليرة لبنانية
ارم نيوز
النيابة
الليبية
المصرية
الجيزة
تابع
قد يعجبك أيضاً
إعتقال مسلّح في فرنسا... هذا ما فعله في وسط الشارع
Lebanon 24
إعتقال مسلّح في فرنسا... هذا ما فعله في وسط الشارع
10:00 | 2025-12-22
22/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن سرقة اللوفر في باريس.. تفاصيل جديدة تُكشف
Lebanon 24
بشأن سرقة اللوفر في باريس.. تفاصيل جديدة تُكشف
07:56 | 2025-12-22
22/12/2025 07:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلدٍ عربيّ... الحكم على وزير سابق بالسجن 19 عاماً
Lebanon 24
في بلدٍ عربيّ... الحكم على وزير سابق بالسجن 19 عاماً
07:52 | 2025-12-22
22/12/2025 07:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال قويّ ضرب بابوا غينيا الجديدة... كم بلغت شدّته؟
Lebanon 24
زلزال قويّ ضرب بابوا غينيا الجديدة... كم بلغت شدّته؟
07:32 | 2025-12-22
22/12/2025 07:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يثير الجدل بتصريحات عن زوجته: تحدث عن ملابسها الداخلية!
Lebanon 24
ترامب يثير الجدل بتصريحات عن زوجته: تحدث عن ملابسها الداخلية!
04:32 | 2025-12-22
22/12/2025 04:32:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة القنيطرة"
08:50 | 2025-12-22
22/12/2025 08:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض السرطان.. فنان شهير يُقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك (صورة)
01:47 | 2025-12-22
22/12/2025 01:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"ابو عمر" قيد التحقيق
Lebanon 24
"ابو عمر" قيد التحقيق
14:34 | 2025-12-21
21/12/2025 02:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
Lebanon 24
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
02:54 | 2025-12-22
22/12/2025 02:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي
Lebanon 24
مُقرّب من خامنئي يُفجّر مفاجأة: هذه الجهّة تقف وراء وفاة الرئيس الإيرانيّ السابق ابراهيم رئيسي
05:08 | 2025-12-22
22/12/2025 05:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:00 | 2025-12-22
إعتقال مسلّح في فرنسا... هذا ما فعله في وسط الشارع
07:56 | 2025-12-22
بشأن سرقة اللوفر في باريس.. تفاصيل جديدة تُكشف
07:52 | 2025-12-22
في بلدٍ عربيّ... الحكم على وزير سابق بالسجن 19 عاماً
07:32 | 2025-12-22
زلزال قويّ ضرب بابوا غينيا الجديدة... كم بلغت شدّته؟
04:32 | 2025-12-22
ترامب يثير الجدل بتصريحات عن زوجته: تحدث عن ملابسها الداخلية!
01:59 | 2025-12-22
حادث مروري مروع في إندونيسيا.. مقتل 15 شخصاُ وإصابة 19 آخرين!
فيديو
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
22/12/2025 19:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
22/12/2025 19:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
22/12/2025 19:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24