أجرت عمليات للعديد من المشاهير... توقيف طبيبة تجميل بعدما تبيّن أنّها "مزيّفة"!

أظهرت تحقيقات ، أنّ طبيبة التجميل "المزيفة"، أجرت عمليات تجميلية لعدد من مشاهير مواقع التواصل الإجتماعيّ، داخل مركز تجميل غير مرخص في مدينة الشيخ ، في محافظة .



وأضافت التحقيقات أنها كانت تجري عمليات نحت القوام إلى جانب عمليات تجميلية، بعدما أوهمت ضحاياها أنّها تمتلك شهادات دراسية من مؤسسات دولية.

وبحسب التحقيقات، عُثِرَ داخل المركز الطبي على مبالغ مالية بعملات مختلفة، شملت 160 دولار، 2500 ليبي، 110 آلاف ، إلى جانب 2500 جنيه . (ارم نيوز)





