تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

أجرت عمليات للعديد من المشاهير... توقيف طبيبة تجميل بعدما تبيّن أنّها "مزيّفة"!

Lebanon 24
22-12-2025 | 05:38
A-
A+
Doc-P-1458471-639020043614845486.png
Doc-P-1458471-639020043614845486.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت تحقيقات النيابة العامة المصرية، أنّ طبيبة التجميل الليبية "المزيفة"، أجرت عمليات تجميلية لعدد من مشاهير مواقع التواصل الإجتماعيّ، داخل مركز تجميل غير مرخص في مدينة الشيخ زايد، في محافظة الجيزة.

وأضافت التحقيقات أنها كانت تجري عمليات نحت القوام إلى جانب عمليات تجميلية، بعدما أوهمت ضحاياها أنّها تمتلك شهادات دراسية من مؤسسات دولية.
 
 
وبحسب التحقيقات، عُثِرَ داخل المركز الطبي على مبالغ مالية بعملات مختلفة، شملت 160 دولار، 2500 دينار ليبي،  110 آلاف ليرة لبنانية، إلى جانب 2500 جنيه مصري. (ارم نيوز)


Advertisement
مواضيع ذات صلة
توقيف "طبيب مزيف"... وختم "سنتر" للتجميل بالشمع الأحمر
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:24:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بجرم النصب والاحتيال… القبض على طبيبة تجميل شهيرة!
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:24:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: 41 بلاغ اختطاف من أصل 42 تبيّن أنها غير حقيقية
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:24:19 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الجنوبية في اليمن تطلق "عملية الحسم" في أبين
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:24:19 Lebanon 24 Lebanon 24

النيابة العامة

العامة المصرية

ليرة لبنانية

ارم نيوز

النيابة

الليبية

المصرية

الجيزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-22
Lebanon24
07:56 | 2025-12-22
Lebanon24
07:52 | 2025-12-22
Lebanon24
07:32 | 2025-12-22
Lebanon24
04:32 | 2025-12-22
Lebanon24
01:59 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24