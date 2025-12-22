تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
متفرقات

قائمة السعادة 2026: هذه الوجهات تمنح المسافرين فرحًا حقيقيًا

Lebanon 24
22-12-2025 | 23:00
لم تعد متعة السفر محصورة بالاسترخاء أو التقاط الصور، بل باتت مرتبطة بتجارب تصنع شعورًا حقيقيًا بالفرح والانغماس في المكان. وفي هذا السياق، كشفت قائمة G Adventures للسعادة 2026 عن أبرز الوجهات التي تمنح المسافرين هذا الإحساس، استنادًا إلى آراء أكثر من 8 آلاف مسافر من مختلف أنحاء العالم.

وتصدّرت غواتيمالا القائمة، بوصفها وجهة تجمع بين الثقافة الحيّة والمطبخ المحلي، ما يجعل التجربة فيها غنية بالمعنى والذاكرة. وفي أميركا الجنوبية، برزت الإكوادور بفضل الغابات المطيرة وتجربة تذوق الشوكولاتة، فيما جذبت جزر سان بلاس قبالة سواحل بنما عشّاق الطبيعة بشواطئها البيضاء وشعابها المرجانية المنتشرة على مئات الجزر الصغيرة.

أما محبّو الأجواء الباردة، فوجدوا في القطب الشمالي وشرق آيسلندا تجارب استثنائية، تجمع بين الرحلات البحرية والمناظر الجليدية والتضاريس البركانية والشواطئ السوداء.

وفي إفريقيا، استمر الإقبال على وجهات الحياة البرية، حيث تتيح السفاري مشاهدة الحيوانات في بيئتها الطبيعية، فيما لفتت سريلانكا الأنظار بساحلها الطويل، وجولات القوارب، والقرى المحلية الممتدة على الطريق.

ومن الوجهات الأقل شهرة، سجّلت مولدوفا حضورًا لافتًا بفضل مطبخها وتجارب تذوق النبيذ، إلى جانب دول آسيا الوسطى مثل كازاخستان، قيرغيزستان، أوزبكستان، تركمانستان وطاجيكستان، التي تجمع بين التاريخ العريق والهوية الثقافية الغنية.

كما شملت قائمة التجارب الفريدة ظواهر طبيعية نادرة، أبرزها الكسوف الشمسي المتوقع في 12 آب 2026، والذي سيكون مرئيًا في إسبانيا من غاليسيا إلى مايوركا، في حدث يُعد من الفرص النادرة خلال هذا القرن.

وتؤكد قائمة السعادة 2026 أن السفر الأكثر إرضاءً هو ذاك الذي يوازن بين الاكتشاف، والتفاعل مع المجتمعات المحلية، وخوض تجارب تحمل بعدًا إنسانيًا وثقافيًا، لا مجرد زيارة أماكن جميلة.

