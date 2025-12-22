تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
22-12-2025 | 22:58
الحمل
تجنب النقاشات والمهاترات في العمل وركز على إنجاز مهامك لتفادي المشكلات المستقبلية. التفكير في تغيير ديكور المنزل قد يجلب لك تجديدًا في الأجواء، وأحد أفراد العائلة يحتاج لدعمك واهتمامك.
الثور
قد تواجه تحديات مهنية بسبب ثقتك الكبيرة بنفسك، لكن الفرص الجيدة تحيط بك. دعم الشريك يساعدك على تجاوز الضغوط، وقد يحتاج شخص مقرب إلى رعايتك الصحية.
الجوزاء
يوم مليء بالعراقيل والتحديات، لذا لا تؤجل أعمالك لتجنب المشكلات مع الإدارة. انتبه لصحتك وابتعد عن السهر، بينما تتحسن العلاقة مع الشريك بعد إنهاء خلاف سابق.
السرطان
العمل يتطلب منك مجهودًا كبيرًا بسبب كثرة الاجتماعات والقرارات. مع إنجاز المهام، سيزول التوتر ويحل شعور بالفخر. قد تتلقى خبرًا سعيدًا مفاجئًا يغير مجرى يومك.
الأسد
توخي الحذر في تعاملك مع الزملاء لتجنب النزاعات التي قد تتدخل فيها الإدارة. مشاركة الشريك بمشاكلك يساعدك على تجاوز الصعوبات والشعور بالراحة لاحقًا.
العذراء
أجواء إيجابية في العمل، مع فرص ناجحة في المفاوضات وإقناع الإدارة بوجهة نظرك. انتبه لصحتك، خاصة مع تغيرات الطقس وانتشار الفيروسات.
الميزان
قد تشعر بالإحباط نتيجة تراجع الأوضاع المهنية، لذا تجنب ردود الأفعال السريعة أو المواجهات الحادة. ضبط النفس والهدوء هما الحل الأمثل للحفاظ على مستقبلك المهني.
العقرب
استعد لاستعادة نشاطك وتجنب الكسل، وحل الخلافات السريعة مع الزملاء يحافظ على علاقاتك الجيدة. تتلقى أخبارًا مفرحة، وكن صريحًا مع الشريك في التعبير عن مشاعرك.
القوس
التروي مطلوب لتجنب الأخطاء الناتجة عن التسرع. يومك المهني يسير بخطى ثابتة نحو النجاح، وقد تنال مكافأة مالية أو ترقية بعد فترة من القلق.
الجدي
تسعى لتطوير مهاراتك وتقديم الدعم لزملائك، مع قدرة على التعامل بهدوء مع ضغوط العمل. تذكر أن سعادتك وراحتك أولوية أيضًا.
الدلو
تشعر بالكسل والحاجة للراحة بعد فترة من التعب. قد تواجه بعض العقبات في العمل، لكن دعم الزملاء يساعدك على تجاوزها. علاقتك العاطفية مستقرة وتسير بشكل إيجابي.
الحوت
أمامك قرار مهم يحتاج لتفكير عميق، مما قد يسبب بعض الحيرة. لا تتسرع في الحكم على الآخرين بناءً على الشائعات. الشريك بحاجة لدعمك ووقوفك بجانبه.
