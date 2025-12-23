ألماني يدخل موسوعة غينيس بـ11 ألف كرة ثلج زجاجية

بدأ المواطن الألماني كاردينال جمع مجموعته المذهلة عام 1994، وتمكّن حتى اليوم من جمع 11 ألف كرة ثلج زجاجية، ما أهّله للإدراج في موسوعة .

ويُشار إلى أن الرقم القياسي السابق كان مسجّلا أيضا باسم جوزيف كاردينال عام 2002، حين بلغ عدد كرات الثلج الزجاجية في مجموعته 6100 كرة، قبل أن يرتفع العدد خلال 23 عاما إلى 11 ألف كرة.

وتعود أقدم كرة ثلج زجاجية في مجموعة كاردينال إلى عام 1889، وتحمل مجسّما لبرج إيفل، وتُعدّ الأثمن ضمن مجموعته.

وتضم مجموعة كاردينال تشكيلة واسعة من كرات الثلج الزجاجية، تتراوح بين التقليدية والفريدة، من بينها كرة مصمّمة على شكل هاتف كوكاكولا، وأخرى تجسّد سفينة الغارقة. كما تشمل شخصيات من أفلام وكتب شهيرة، مثل " "، و" "، و"سيد الخواتم".

ويرى كاردينال أن شغف الناس بكرات الثلج الزجاجية يعود إلى قدرتها على نقلهم إلى عالم الأحلام والخيال، مؤكدا أنه لا ينوي التوقف عند هذا الحد، بل سيواصل توسيع مجموعته الفريدة.