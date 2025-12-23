جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة

كشف تسجيل صوتي مسرّب من أجهزة مراقبة الحركة الجوية في عن حادثة اقتراب خطيرة بين طائرة مدنية وجسم طائر مجهول الهوية (UFO) فوق ولاية رود آيلاند، ما أثار تساؤلات واسعة حول سلامة الأجواء .

وحسب التسجيل المتداول، أبلغ قائد طائرة من طراز بايبر توربو لانس برج المراقبة الجوية عن مرور جسم صغير وغريب قرب طائرته أثناء تحليقه على ارتفاع 3500 قدم، واصفاً إياه بأنه "علبة فضية طافية" لا يشبه بالونات الطقس أو الطائرات المسيّرة، وكان ثابتاً في موقعه وعلى مسافة قريبة جداً من جناح الطائرة، وفق ما نقلته صحيفة بوست.

وخلال التواصل اللاسلكي، وصف مراقبو الحركة الجوية الموقف بـ"المخيف"، قبل أن ينهي أحدهم المحادثة بعبارة أثارت جدلاً واسعاً: "حظاً موفقاً مع الكائنات الفضائية!"، في إشارة فسّرها البعض على أنها تعكس محدودية قدرة الرادارات الأرضية على رصد الأجسام الصغيرة غير المعروفة.

الواقعة التي وثّقتها قناة VASAviation المتخصصة في تسجيلات الطيران، انتشرت سريعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول طبيعة الجسم الغامض، في وقت امتنعت فيه الفيدرالية الأمريكية (FAA) عن التعليق على الحادثة، ما فتح الباب أمام تكهنات ونظريات متباينة بشأن ما حدث.