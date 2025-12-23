تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

يابانية تبلغ 92 عاماً تتوج بطلة في لعبة "تيكن 8"

Lebanon 24
23-12-2025 | 04:53
A-
A+
Doc-P-1458864-639020877469764169.webp
Doc-P-1458864-639020877469764169.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

حققت اليابانية هيساكو ساكاي، البالغة من العمر 92 عاماً، إنجازاً استثنائياً في عالم الرياضات الإلكترونية بعد فوزها ببطولة Care Esports للعبة القتال الشهيرة "تيكن 8"، متفوقة على سبعة منافسين في منافسات أقيمت الشهر الماضي في اليابان، وفق ما أفادت صحيفة مترو البريطانية.

وخاضت ساكاي المنافسة باستخدام شخصية "كلاوديو"، وتمكنت من الفوز في النهائي على خصمها غورو سوغياما (74 عاماً) الذي لعب بشخصية "ليلي". وأعربت الفائزة عن سعادتها بهذا الإنجاز غير المتوقع في سنها.

وأقيمت البطولة من قبل جمعية كير للرياضات الإلكترونية، وهي جهة متخصصة في تنظيم مسابقات لكبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 73 و95 عاماً، بهدف خلق بيئة ترفيهية وتنافسية تشجع المشاركين على الانخراط في الألعاب الإلكترونية بسهولة ومتعة.

وشهدت المنافسات بثاً مباشراً على موقع يوتيوب، وتابعه آلاف المشاهدين، حيث أظهرت البطولة مهارات عالية وحركات قتالية دقيقة من اللاعبين. ويُعد فوز ساكاي مثالاً ملهمًا على أن الشغف والتحدي لا يرتبطان بالعمر، وأن عالم الألعاب الإلكترونية أصبح مساحة تجمع مختلف الأجيال.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أ.ف.ب": اتهام سيدة تبلغ من العمر 38 عامًا في قضية سرقة متحف اللوفر
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"أسود الأطلس" أم "النشامى".. من سيتوج بطلاً لكأس العرب 2025؟
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لاعب الجودو الروسي أداميان يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة "غراند سلام"
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

اليابانية

البريطاني

اليابان

الرياض

يوتيوب

سعادة

ساكا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:24 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-23
Lebanon24
11:18 | 2025-12-23
Lebanon24
10:24 | 2025-12-23
Lebanon24
09:08 | 2025-12-23
Lebanon24
08:10 | 2025-12-23
Lebanon24
07:16 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24