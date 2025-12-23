يابانية تبلغ 92 عاماً تتوج بطلة في لعبة "تيكن 8"

حققت هيساكو ساكاي، البالغة من العمر 92 عاماً، إنجازاً استثنائياً في عالم الرياضات الإلكترونية بعد فوزها ببطولة Care Esports للعبة القتال الشهيرة "تيكن 8"، متفوقة على سبعة منافسين في منافسات أقيمت الشهر الماضي في ، وفق ما أفادت صحيفة مترو .

وخاضت ساكاي المنافسة باستخدام شخصية "كلاوديو"، وتمكنت من الفوز في النهائي على خصمها غورو سوغياما (74 عاماً) الذي لعب بشخصية "ليلي". وأعربت الفائزة عن سعادتها بهذا الإنجاز غير المتوقع في سنها.

وأقيمت البطولة من قبل جمعية كير للرياضات الإلكترونية، وهي جهة متخصصة في تنظيم مسابقات لكبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 73 و95 عاماً، بهدف خلق بيئة ترفيهية وتنافسية تشجع المشاركين على الانخراط في الألعاب الإلكترونية بسهولة ومتعة.

وشهدت المنافسات بثاً مباشراً على موقع ، وتابعه آلاف المشاهدين، حيث أظهرت البطولة مهارات عالية وحركات قتالية دقيقة من اللاعبين. ويُعد فوز ساكاي مثالاً ملهمًا على أن الشغف والتحدي لا يرتبطان بالعمر، وأن عالم الألعاب الإلكترونية أصبح مساحة تجمع مختلف الأجيال.