وفاة مؤسس 'Call of Duty' في حادث مروع بلوس أنجليس

توفي مطوّر ألعاب الفيديو الأمريكي فينس زامبيلا، المشارك في ابتكار سلسلة 'كول أوف ديوتي'، عن عمر 55 عاماً نتيجة حادث سير مأساوي على أحد الطرق السريعة في لوس أنجليس بكاليفورنيا.

وبحسب " " فقد أكدت شركة "إلكترونيك آرتس"، المالكة لاستوديو "ريسباون إنترتينمنت" الذي شارك زامبيلا في تأسيسه، خبر الوفاة، مشيرة إلى أن الحادث وقع على أحد الطرق السريعة في مدينة لوس أنجليس، عندما انحرفت سيارة من طراز "فيراري" كان يستقلها زامبيلا برفقة ، واصطدمت بحاجز خرساني قبل أن تشتعل فيها النيران بالكامل. ووفق بيان صادر عن دورية الطرق السريعة في ، فإن السيارة خرجت عن مسارها لأسباب لا تزال غير معروفة، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل فيها، وأوضحت السلطات أن أحد الركاب قُذف خارج المركبة، فيما بقي السائق محاصراً داخلها، وأسفر الحادث عن وفاة الشخصين على الفور.

الشركة أعربت عن حزنها العميق لرحيل زامبيلا، وقالت في بيان "هذه خسارة لا يمكن تخيّلها، وقلوبنا مع عائلة فينس"، ويُعد فينس زامبيلا من أبرز الأسماء في صناعة ألعاب الفيديو، إذ شارك عام 2003 في ابتكار سلسلة "كول أوف ديوتي". وتعتبر اللوحة المستوحاة جزئياً من أحداث الحرب العالمية الثانية، واحدة من أنجح سلاسل الألعاب في التاريخ، ببيعها أكثر من 500 مليون نسخة حول العالم، ما جعل شركة "أكيتفيجن" التابعة لمايكروسوفت، من أكثر شركات الألعاب ربحية.Video Shows 'Call of Duty' Creator Vince Zampella's Fatal Car Crash ولم يقتصر إرث زامبيلا على"كول أوف ديوتي"، إذ أسهم أيضاً في تطوير ألعاب ناجحة أخرى، من بينها "ميدال أوف أونر"، و"تيتان فول"، و"أبيكس ليجندز"، التي حققت انتشاراً واسعاً بين عشاق الألعاب الإلكترونية.