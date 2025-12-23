تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

وفاة مؤسس 'Call of Duty' في حادث مروع بلوس أنجليس

Lebanon 24
23-12-2025 | 06:33
A-
A+
Doc-P-1458911-639020944302229980.webp
Doc-P-1458911-639020944302229980.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي مطوّر ألعاب الفيديو الأمريكي فينس زامبيلا، المشارك في ابتكار سلسلة 'كول أوف ديوتي'، عن عمر 55 عاماً نتيجة حادث سير مأساوي على أحد الطرق السريعة في لوس أنجليس بكاليفورنيا.
 

وبحسب "بي بي سي" فقد أكدت شركة "إلكترونيك آرتس"، المالكة لاستوديو "ريسباون إنترتينمنت" الذي شارك زامبيلا في تأسيسه، خبر الوفاة، مشيرة إلى أن الحادث وقع على أحد الطرق السريعة في مدينة لوس أنجليس، عندما انحرفت سيارة من طراز "فيراري" كان يستقلها زامبيلا برفقة شخص آخر، واصطدمت بحاجز خرساني قبل أن تشتعل فيها النيران بالكامل.

ووفق بيان صادر عن دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا، فإن السيارة خرجت عن مسارها لأسباب لا تزال غير معروفة، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل فيها، وأوضحت السلطات أن أحد الركاب قُذف خارج المركبة، فيما بقي السائق محاصراً داخلها، وأسفر الحادث عن وفاة الشخصين على الفور.

الشركة أعربت عن حزنها العميق لرحيل زامبيلا، وقالت في بيان "هذه خسارة لا يمكن تخيّلها، وقلوبنا مع عائلة فينس"، ويُعد فينس زامبيلا من أبرز الأسماء في صناعة ألعاب الفيديو، إذ شارك عام 2003 في ابتكار سلسلة "كول أوف ديوتي".

وتعتبر اللوحة المستوحاة جزئياً من أحداث الحرب العالمية الثانية، واحدة من أنجح سلاسل الألعاب في التاريخ، ببيعها أكثر من 500 مليون نسخة حول العالم، ما جعل شركة "أكيتفيجن" التابعة لمايكروسوفت، من أكثر شركات الألعاب ربحية.Video Shows 'Call of Duty' Creator Vince Zampella's Fatal Car Crash

ولم يقتصر إرث زامبيلا على"كول أوف ديوتي"، إذ أسهم أيضاً في تطوير ألعاب ناجحة أخرى، من بينها "ميدال أوف أونر"، و"تيتان فول"، و"أبيكس ليجندز"، التي حققت انتشاراً واسعاً بين عشاق الألعاب الإلكترونية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ينشط في الزلقا... سقوط لص دراجات بقبضة ''الأمن''
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:02:22 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيع اتفاقيتين بين جامعة الحكمة والسفارة الفرنسية ومؤسسة Oeuvre d'Orient
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:02:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع تأييد ترامب إلى 39% نتيجة تراجع رضا الجمهوريين عن أدائه الاقتصادي
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:02:22 Lebanon 24 Lebanon 24
سويسرا تعلن التوصّل إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39% إلى 15%
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 21:02:22 Lebanon 24 Lebanon 24

مايكروسوفت

كاليفورنيا

غير معروف

بي بي سي

شخص آخر

أمريكي

بي بي

ساني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:36 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:24 | 2025-12-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-23
Lebanon24
11:18 | 2025-12-23
Lebanon24
10:24 | 2025-12-23
Lebanon24
09:08 | 2025-12-23
Lebanon24
08:10 | 2025-12-23
Lebanon24
07:16 | 2025-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24