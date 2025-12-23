تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
داخل منزله... العثور على "يوتيوبر" شهير ميّتاً
Lebanon 24
23-12-2025
|
08:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي اليوتيوبر آدم ذا وو، المعروف أيضًا باسم ديفيد آدم
ويليامز
، عن عمر ناهز 51 عامًا في منزله في مدينة سيليبريشن في
ولاية فلوريدا
.
وصرَّح المتحدث باسم الشرطة لمجلة PEOPLE بأن رجال الأمن توجهوا للمنزل بعد تَعذّر التواصل مع ويليامز، وعَثر أحد أصدقائه على جثته عبر نافذة الطابق الثالث، قبل دخول فرق الإنقاذ والإطفاء وإعلان وفاته.
وأكدت الشرطة إبلاغ والديه بالخبر، فيما سيجري الطبيب الشرعي تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة الذي لا يزال قيد التحقيق. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العثور على جثة شاب داخل منزله والتحقيقات جارية
Lebanon 24
العثور على جثة شاب داخل منزله والتحقيقات جارية
23/12/2025 21:02:29
23/12/2025 21:02:29
Lebanon 24
Lebanon 24
في بركة من دمائه.. العثور على موسيقي شهير ميتًا
Lebanon 24
في بركة من دمائه.. العثور على موسيقي شهير ميتًا
23/12/2025 21:02:29
23/12/2025 21:02:29
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة مسنة داخل منزلها
Lebanon 24
العثور على جثة مسنة داخل منزلها
23/12/2025 21:02:29
23/12/2025 21:02:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يحقق مع "ميتا" بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في "واتساب"
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يحقق مع "ميتا" بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في "واتساب"
23/12/2025 21:02:29
23/12/2025 21:02:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ولاية فلوريدا
ارم نيوز
ويليامز
باسم ال
فلوريدا
ويليام
يوتيوب
الشرع
تابع
قد يعجبك أيضاً
أنغولا تعيد أبناءها لاكتشاف جمال مدنها وطبيعتها
Lebanon 24
أنغولا تعيد أبناءها لاكتشاف جمال مدنها وطبيعتها
12:00 | 2025-12-23
23/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلة إلى عالم صامت تكشف عن كائنات مجهولة
Lebanon 24
رحلة إلى عالم صامت تكشف عن كائنات مجهولة
11:18 | 2025-12-23
23/12/2025 11:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... تعرفوا إلى الفائز بالـ2.8 مليون دولار في "اللوتو"
Lebanon 24
بالفيديو... تعرفوا إلى الفائز بالـ2.8 مليون دولار في "اللوتو"
10:24 | 2025-12-23
23/12/2025 10:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة إمرأة وأطفالها الثلاثة... إنفجار عنيف هزّ منزلاً في فرنسا
Lebanon 24
إصابة إمرأة وأطفالها الثلاثة... إنفجار عنيف هزّ منزلاً في فرنسا
09:08 | 2025-12-23
23/12/2025 09:08:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار مبنى من 5 طوابق في مصر
Lebanon 24
إنهيار مبنى من 5 طوابق في مصر
07:16 | 2025-12-23
23/12/2025 07:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
Lebanon 24
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
03:49 | 2025-12-23
23/12/2025 03:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
11:27 | 2025-12-23
23/12/2025 11:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
00:36 | 2025-12-23
23/12/2025 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
06:50 | 2025-12-23
23/12/2025 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... تعرفوا إلى الفائز بالـ2.8 مليون دولار في "اللوتو"
Lebanon 24
بالفيديو... تعرفوا إلى الفائز بالـ2.8 مليون دولار في "اللوتو"
10:24 | 2025-12-23
23/12/2025 10:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
12:00 | 2025-12-23
أنغولا تعيد أبناءها لاكتشاف جمال مدنها وطبيعتها
11:18 | 2025-12-23
رحلة إلى عالم صامت تكشف عن كائنات مجهولة
10:24 | 2025-12-23
بالفيديو... تعرفوا إلى الفائز بالـ2.8 مليون دولار في "اللوتو"
09:08 | 2025-12-23
إصابة إمرأة وأطفالها الثلاثة... إنفجار عنيف هزّ منزلاً في فرنسا
07:16 | 2025-12-23
إنهيار مبنى من 5 طوابق في مصر
06:33 | 2025-12-23
وفاة مؤسس 'Call of Duty' في حادث مروع بلوس أنجليس
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
23/12/2025 21:02:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
23/12/2025 21:02:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
23/12/2025 21:02:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24