داخل منزله... العثور على "يوتيوبر" شهير ميّتاً

توفي اليوتيوبر آدم ذا وو، المعروف أيضًا باسم ديفيد آدم ، عن عمر ناهز 51 عامًا في منزله في مدينة سيليبريشن في .



وصرَّح المتحدث باسم الشرطة لمجلة PEOPLE بأن رجال الأمن توجهوا للمنزل بعد تَعذّر التواصل مع ويليامز، وعَثر أحد أصدقائه على جثته عبر نافذة الطابق الثالث، قبل دخول فرق الإنقاذ والإطفاء وإعلان وفاته.

وأكدت الشرطة إبلاغ والديه بالخبر، فيما سيجري الطبيب الشرعي تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة الذي لا يزال قيد التحقيق. (ارم نيوز)