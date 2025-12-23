رحلة إلى عالم صامت تكشف عن كائنات مجهولة

نجح فريق من الغواصين والعلماء من للعلوم في كائنات بحرية غريبة وربما غير معروفة سابقًا، في خلال بعثات غوص علمية خطرة نُفذت في “منطقة الشفق العلوية” بأعماق المحيط قبالة سواحل غوام.

وتقع هذه المنطقة على عمق يزيد عن 90 مترًا تحت سطح البحر، حيث يخترق الضوء بصعوبة، ما يجعلها من أقل النظم البيئية استكشافًا على كوكب الأرض. وخلال شهر تشرين الثاني الماضي، أجرى العلماء سلسلة من الغوصات العميقة لاسترجاع أجهزة مراقبة كانت مثبتة في الشعاب المرجانية العميقة منذ أكثر من ثماني سنوات، وتجمع بيانات حول الحياة البحرية ودرجات حرارة المياه.

وخلال المهمة، عثر الغواصون على تنوع مذهل من الكائنات، شمل شعابًا مرجانية غير مألوفة، وديدانًا متلألئة، ورخويات بحرية شوكية، وسرطانات مكسوّة بالشعر. وبعد تحليل العينات في مختبر الأحياء البحرية بجامعة غوام، جرى توثيق نحو ألفي عيّنة، سُجلت مئة منها للمرة الأولى في المنطقة، فيما يُرجّح أن نحو 20 عيّنة تمثل أنواعًا جديدة كليًا للعلم.

ومن بين الاكتشافات المحتملة نوع جديد من أسماك ، وسرطان بحري بمخالب برتقالية لم يُسجّل سابقًا في غوام، إضافة إلى رخويات بحرية ملوّنة بالأصفر والوردي، ونوع صغير من الأخطبوط.

كما كشفت أجهزة المراقبة عن تغيّرات في درجات حرارة المياه العميقة، ما يشير إلى احتمال تأثر هذه البيئات بتغيّر المناخ، خلافًا للاعتقاد السائد بأنها محمية من ظاهرة الاحترار. وأعرب العلماء عن قلقهم من التهديدات المتزايدة التي تواجه الشعاب العميقة، بما في ذلك الصيد الجائر، والتلوث البلاستيكي، وتغيّر المناخ.

وأوضح لويز روشا، أمين قسم علم الأسماك في أكاديمية كاليفورنيا للعلوم، أن أكثر من نصف الأنواع التي تعيش في هذه الأعماق لا تزال غير معروفة، رغم تعرضها بالفعل لضغوط بيئية متزايدة.

وتُعد بعثة غوام بداية مشروع بحثي يمتد لعامين، يهدف إلى استرجاع ودراسة 76 جهاز مراقبة من الشعاب المرجانية العميقة في مناطق مختلفة من المحيط الهادئ، في محاولة لفهم أفضل للحياة البحرية في أعماق “منطقة الشفق” وحمايتها.