Najib Mikati
منوعات

حادثة مرعبة… ثعبان سام يلتف حول ساق امرأة داخل حذائها (صورة)

Lebanon 24
23-12-2025 | 15:23
نُقلت امرأة في الأربعينيات من عمرها إلى المستشفى في جنوب غرب سيدني بعد تعرضها لحادثة خطيرة كادت تودي بحياتها، حين التف ثعبان بني شرقي شديد السمية حول ساقها وعلق داخل حلقة حذائها خلال نزهة في منطقة حرجية.
وقعت الحادثة أثناء ممارسة المرأة نشاط الجيوكاشينغ، وهو نشاط ترفيهي يعتمد على البحث عن كنوز مخفية باستخدام إحداثيات GPS، قرب منطقة ناريلان.
وقال صائد الثعابين كوري كيريوارو من مؤسسة "ريبتايل ريلوكيشن سيدني" إن المرأة شعرت أول الأمر بشيء ينساب حول ساقها، وظنته ورق شجر كبير أثناء خروجها من أحد أحواض النباتات.


وأضاف كيريوارو أن المرأة أدركت لاحقًا أن ما يلتف حول ساقها هو ثعبان بني شرقي، من أخطر أنواع الثعابين في أستراليا، وقد التفت حول ساقها قبل أن يعلق في الحلقة الخلفية لحذائها الرياضي.


وأشار كيريوارو إلى أن هذا النوع مسؤول عن أكبر عدد من وفيات لدغات الثعابين في البلاد، وقد يكون سمه قاتلًا خلال أقل من 15 دقيقة في بعض الحالات.
وأشاد بقدرة المرأة على التحكم بأعصابها، مؤكدًا أن بقاؤها ساكنة ساهم في منع الثعبان من توجيه أي لدغات إضافية وحافظ على سلامتها.


وصل المسعفون وصائد الثعابين إلى الموقع نحو الساعة الثالثة والنصف عصرًا، لكنهم لم يتمكنوا من الاقتراب قبل تأمين المكان والسيطرة على الثعبان. وبعد تثبيت الثعبان وفك الحذاء بحذر، تمكنت المرأة من الخروج من دائرة الخطر بأمان.


وقالت ليندا إيفانز، مديرة العمليات المناوبة في إسعاف نيو ساوث ويلز، إن الطواقم تعاملت مع الحالة على أنها لدغة محتملة، بعد ملاحظة علامات على ساق المرأة لم يُحدد ما إذا كانت خدوشًا أم آثار لدغة. كإجراء احترازي، وُضعت ضمادة ضغط وتثبيت للطرف المصاب قبل نقلها إلى مستشفى مجهز بمضاد السموم.


كما استخدم مسعفو العناية المركزة أدوية خاصة لإبطاء انتشار السم المحتمل، مع التأكد من استقرار حالة المريضة أثناء النقل.


تتماثل المرأة حاليًا للشفاء، ومن المتوقع أن تعود إلى صحتها الطبيعية بعد فترة قصيرة من الراحة. (آرم نيوز)









 
 
