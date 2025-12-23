تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon 24
23-12-2025 | 22:57
 الحمل
تشعر برغبة قوية في حسم أمر طال انتظاره. مهنيًا، قد تواجه نقاشًا حادًا لكنه يفتح لك بابًا جديدًا. عاطفيًا، حاول ضبط ردود فعلك وتجنب التسرع في الأحكام.
الثور
يوم جيد لترتيب الأمور المالية أو مراجعة التزاماتك. على الصعيد العاطفي، تحتاج إلى الصبر والاستماع أكثر من الكلام، فالتفاهم ممكن إذا خففت من العناد.
الجوزاء
الأفكار كثيرة لكن التنفيذ يتطلب تركيزًا. مهنيًا، لا تشتت نفسك بأكثر من خيار. عاطفيًا، رسالة أو اتصال قد يغير نظرتك لشخص ما.
السرطان
تغلب عليك الحساسية اليوم، ما يستدعي الحذر في التعامل مع المحيطين بك. مهنيًا، لا تحمل نفسك أكثر مما تحتمل. عاطفيًا، تبحث عن الأمان والدعم.
الأسد
تكون محط الأنظار في العمل، وقد يُطلب منك اتخاذ قرار سريع. عاطفيًا، حاول التمييز بين الكبرياء والمشاعر الحقيقية، فالتنازل البسيط قد يصنع فرقًا كبيرًا.
العذراء
يوم مناسب للتنظيم وإنهاء المهام المؤجلة. مهنيًا، إنجازك يلفت الانتباه. عاطفيًا، الحوار الصريح أفضل من الصمت الطويل.
الميزان
تميل إلى الموازنة بين العقل والقلب. مهنيًا، قد تظهر فرصة تحتاج إلى دراسة هادئة. عاطفيًا، لا تؤجل حديثًا مهمًا مع الشريك.
العقرب
تشعر بطاقة داخلية قوية تدفعك للمواجهة. مهنيًا، لا تخشَ الدفاع عن رأيك. عاطفيًا، الغموض قد يربك الطرف الآخر، فكن أوضح.
القوس
يوم يحمل أخبارًا أو اقتراحًا غير متوقع. مهنيًا، كن منفتحًا على التغيير. عاطفيًا، مزاجك المتقلب يحتاج إلى توازن حتى لا يساء فهمك.
الجدي
تضع العمل في مقدمة أولوياتك اليوم. مهنيًا، نتائج تعبك بدأت تظهر. عاطفيًا، لا تهمل الجانب العاطفي بحجة الانشغال.
الدلو
أفكارك مبتكرة لكن تحتاج إلى دعم عملي. مهنيًا، تعاونك مع الآخرين يحقق نتائج أفضل. عاطفيًا، قد تبدأ صفحة جديدة إذا تخلّيت عن التردد.
الحوت
تشعر برغبة في العزلة أو التأمل. مهنيًا، لا تتسرع في اتخاذ قرار مالي. عاطفيًا، مشاعرك عميقة اليوم وتحتاج لمن يفهمها لا لمن يحللها.
