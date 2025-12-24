تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

صراع عالمي وشيفرة "السرب العظيم من النحل".. هذا ما تنبأ به نوستراداموس للعام 2026

Lebanon 24
24-12-2025 | 01:03
عادت أبيات العراف الفرنسي نوستراداموس لتتصدر حديث الناس مع اقتراب العام الجديد، وإسقاط ما كتبه قبل قرون على ما ينتظر العالم من حروب وويلات.

 

فسّر البعض أبيات شعرية كتبها العراف الفرنسي الشهير ميشيل نوستراداموس قبل 470 بأنها إشارة إلى أحداث سيشهدها العالم في 2026 وأبرزها عن صراع عالمي محتمل وعن "السرب العظيم للنحل".

 

وانتشرت تلك التفسيرات على وسائل التواصل الاجتماعي وأوّل البعض أبيات شعرية له بأنها تدلل على "سرب عظيم من النحل" ودماء في منطقة تيسينو (في سويسرا) وصراع عالمي محتمل.

 

وتتناقل التأويلات بصراع عالمي وتغيرات جيوسياسية وكوارث غامضة على نطاق واسع. ويركز هذا الانتشار المتجدد على رباعيات محددة تذكر العام "26" و"سرب عظيم من النحل" ومناطق "تفيض دما"، وهي إشارات يربطها باحثون معاصرون بتوترات عالمية ومخاوف تتعلق بالتكنولوجيا.

 

تتحدث إحدى الرباعيات المركزية المثيرة للجدل عن "صعود سرب عظيم من النحل". ما الذي قد يعنيه هذا لعام 2026؟ المحللون المعاصرون لا يتوقعون غزوا حقيقياً للحشرات. تاريخيا، يرمز النحل إلى القوة المنظمة أو الإمبراطورية أو الصناعة. اليوم، يعتقد البعض أنها إشارة استعارية إلى عودة زعيم سياسي قوي يحقق انتصارات كبرى. بينما يقترح آخرون أنها قد تشير إلى أسراب من الطائرات العسكرية المسيرة (الدرونات).

 

وتشير عدة تأويلات إلى نبوءة قاتمة لتصعيد الصراع العالمي. يتم الاستشهاد بإشارات إلى كوكب المريخ، إله الحرب عند الرومان، وذكر محدد لمنطقة تيسينو في سويسرا بأنها "تفيض دما". ويتساءل المحللون عما إذا كان هذا يشير إلى حرب تنتشر في مناطق أوروبية محايدة تقليدياً.

 

وفي بيت شعري آخر، "يفقد الغرب بريقه في صمت"، بينما "ترتفع ثلاث نيران" في الشرق. يعتقد البعض أن هذا ينذر بنقل كبير للقوة العالمية من الدول الغربية إلى الشرقية، ربما في خضم صراع.

 

كما تأتي مفارقة حديثة مثيرة تتعلق بالذكاء الاصطناعي. ففكرة فقدان الغرب "لنوره في صمت" تُربط الآن بالاضطراب الاقتصادي والتكنولوجي. ويقترح باحثون أن النبوءة قد تمثل صراع الغرب مع مشاكل سوق العمل وضعف ريادة الابتكار، بينما تتسارع وتيرة التقدم في الذكاء الاصطناعي في دول مثل الصين واليابان، مما يُصَور الأمر على أنه صراع تكنولوجي واقتصادي أكثر منه عسكرياً.

 

تنبؤات بالاغتيال والأمل

 

تتضمن الأبيات أيضا تفاصيل مقلقة. إذ تصف إحدى النبوءات "رجلا عظيما يُصاب في يوم بصاعقة"، وهو ما يُفسر عادة على أنه اغتيال مفاجئ أو موت لشخصية عالمية كبرى في عام 2026.

