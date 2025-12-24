تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

بعد عامين من الغياب.. بيت لحم تستعيد احتفالات الميلاد (صور وفيديو)

Lebanon 24
24-12-2025 | 16:28
A-
A+
Doc-P-1459575-639022162117878728.webp
Doc-P-1459575-639022162117878728.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

عادت أجواء عيد الميلاد لتنبض بالحياة في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلّة، بعد عامين غابت فيهما الاحتفالات بسبب حرب غزة، التي حرمت المدينة، مسقط رأس السيد المسيح وفق المعتقد المسيحي، من طقوس العيد.

وسيطر على المشهد قرع الطبول وأنغام مزامير القِرَب التي عزفت ألحان تراتيل ميلادية معروفة، فيما تدفّق المسيحيون من مختلف الأعمار نحو قلب المدينة، وتحديدًا إلى ساحة المهد.

وقالت ميلاغروس إنسطاس (17 عامًا)، مرتدية الزي الأصفر والأزرق لكشافة الساليزيان في بيت لحم: "اليوم مليء بالفرح، لأننا لم نكن قادرين سابقًا على الاحتفال بسبب الحرب".

وشارك مئات الأشخاص في المسيرة التي جابت شارع النجمة الضيّق، المؤدي إلى كنيسة المهد وساحتها، وسط متابعة حشود كبيرة احتشدت في الساحة، فيما تابع عدد قليل من المتفرجين الاحتفالات من شرفات مبنى البلدية.

وفي وسط ساحة المهد، ارتفعت شجرة ميلاد ضخمة مزينة بكرات حمراء وذهبية، أضفت لمسة بهجة على الأجواء.

وتعود كنيسة المهد إلى القرن الرابع الميلادي، إذ شُيّدت فوق مغارة يعتقد المسيحيون أن السيد المسيح وُلد فيها قبل أكثر من ألفي عام. (آرم نيوز) 

بيت لحم تحتفل بأول عيد ميلاد مجيد منذ أكثر من عامين https://t.co/WI8MYoSRyu #عيد_الميلاد_المجيد pic.twitter.com/H0QWYRzbsP









هيك بكون العيد ب بيت لحم، مهد السيد المسيح ... العزف من كشافة السريان الاورثوذكس
Tehe suryoye ❤️💛#كمشة_حكي #MerryChristmas #Christmas2025 pic.twitter.com/WgglOGDerO



إحتفال المسيحين الفلسطينيين في مدينة بيت لحم مسقط رأس النبي عيسى عليه السلام بمناسبة ميلاده pic.twitter.com/xIHIKZC2Ij



Advertisement
مواضيع ذات صلة
من قلب بيت لحم.. شجرة الميلاد تُضيء بعد عامين من الغياب (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 02:04:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مغدوشة تضيء شجرة الميلاد وتطلق أجواء الأعياد برسالة أمل ووحدة (صور وفيديو)
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 02:04:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 02:04:50 Lebanon 24 Lebanon 24
إفتتاح حديقة الرئيس سليمان فرنجيه العامة وإضاءة شجرة الميلاد (صور)
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 02:04:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الضفة الغربية

مبنى البلدية

عيد الميلاد

الفلسطينيين

قرع الطبول

وسط ساحة

السريان

بيت لحم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:05 | 2025-12-24
Lebanon24
12:11 | 2025-12-24
Lebanon24
10:23 | 2025-12-24
Lebanon24
08:58 | 2025-12-24
Lebanon24
07:38 | 2025-12-24
Lebanon24
07:17 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24