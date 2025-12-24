بعد عامين من الغياب.. بيت لحم تستعيد احتفالات الميلاد (صور وفيديو)

عادت أجواء لتنبض بالحياة في مدينة بالضفة الغربية المحتلّة، بعد عامين غابت فيهما الاحتفالات بسبب حرب غزة، التي حرمت المدينة، مسقط رأس السيد وفق المعتقد المسيحي، من طقوس العيد.

وسيطر على المشهد وأنغام مزامير القِرَب التي عزفت ألحان تراتيل ميلادية معروفة، فيما تدفّق المسيحيون من مختلف الأعمار نحو قلب المدينة، وتحديدًا إلى ساحة المهد.

وقالت ميلاغروس إنسطاس (17 عامًا)، مرتدية الزي الأصفر والأزرق لكشافة الساليزيان في بيت لحم: "اليوم مليء بالفرح، لأننا لم نكن قادرين سابقًا على الاحتفال بسبب الحرب".

وشارك مئات الأشخاص في المسيرة التي جابت شارع النجمة الضيّق، المؤدي إلى المهد وساحتها، وسط متابعة حشود كبيرة احتشدت في الساحة، فيما تابع عدد قليل من المتفرجين الاحتفالات من شرفات .

وفي المهد، ارتفعت شجرة ميلاد ضخمة مزينة بكرات حمراء وذهبية، أضفت لمسة بهجة على الأجواء.

وتعود كنيسة المهد إلى القرن الرابع الميلادي، إذ شُيّدت فوق مغارة يعتقد المسيحيون أن السيد المسيح وُلد فيها قبل أكثر من ألفي عام. (آرم نيوز)





بيت لحم تحتفل بأول عيد ميلاد مجيد منذ أكثر من عامين https://t.co/WI8MYoSRyu #عيد_الميلاد_المجيد pic.twitter.com/H0QWYRzbsP

— وكالة قدس نت للأنباء (@qudsnet) December 24, 2025



















هيك بكون العيد ب بيت لحم، مهد السيد المسيح ... العزف من كشافة الاورثوذكس

Tehe suryoye ❤️💛#كمشة_حكي #MerryChristmas #Christmas2025 pic.twitter.com/WgglOGDerO

— 𝑳𝒆𝒆𝒏𝒂 𝒀 𝑵𝒂𝒐𝒖𝒎 (ܠܝܢܐ ܢܐܘܡ) (@L_Naoum) December 24, 2025







إحتفال المسيحين في مدينة بيت لحم مسقط رأس النبي عليه السلام بمناسبة ميلاده pic.twitter.com/xIHIKZC2Ij