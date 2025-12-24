لسبب مفاجئ… رجل بريطاني يُحظر عليه تربية الحيوانات لمدة سبع سنوات!

قضت محكمة بريطانية بمنع رجل من تربية أو اقتناء الحيوانات لمدة سبع سنوات، بعد إدانته بالتسبب في وفاة ثعبان جوعًا واحتجاز عدد من الكلاب في ظروف وصفتها الشرطة بـ"المروعة".





وأقرّ جيك رايلي، البالغ من العمر 35 عامًا، بذنبه في سبع تهم تتعلق بإساءة معاملة الحيوانات، خلال مثوله أمام في ، وذلك على خلفية واقعة اكتشفتها الشرطة في منزل بمنطقة بروثرهام في شباط الماضي.

وذكرت شرطة جنوب يوركشاير أن عناصرها عثروا على ستة كلاب داخل المنزل، اثنان منها محتجزان في أقفاص متسخة بدون مياه، فيما وُجد ثعبان من نوع "بايثون ملكي" نافقًا داخل صندوق زجاجي نتيجة الإهمال وسوء الرعاية.

وأظهرت الفحوص البيطرية تدهور الحالة الصحية لبعض الحيوانات، ما استدعى التخلص من ثلاثة كلاب لأسباب صحية، بينما نُقلت الثلاثة الأخرى إلى مراكز إيواء متخصصة لتلقي الرعاية اللازمة، وفقًا لصحيفة BBC.

وخلال جلسة النطق بالحكم، أصدرت المحكمة حكمًا بسجن رايلي 26 أسبوعًا مع وقف التنفيذ لمدة عام، إضافة إلى إلزامه بأداء خدمة مجتمعية، مع التأكيد على منع تربية أو اقتناء أي حيوانات لمدة سبع سنوات، في خطوة تهدف إلى حماية الحيوانات ومنع تكرار الانتهاكات.