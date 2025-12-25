تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

جريمة مروعة.. بدء محاكمة والد المتهم بقتل وتقطيع زميله في مصر

Lebanon 24
25-12-2025 | 05:33
Doc-P-1459752-639022629801373531.jpg
Doc-P-1459752-639022629801373531.jpg photos 0
بدأت جلسة محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائي الى اشلاء والتخلص منها. وصل منذ قليل والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائي الى اشلاء والتخلص منها في مناطق مختلفة بالقرب من كارفور الإسماعيلية الى مجمع محاكم الإسماعيلية في مصر وسط حراسة أمنية مشددة.

كشف محمد حسين الجبلاوي، محامي المجني عليه، تفاصيل تأجيل محاكمة والد المتهم في واقعة قتل طالب وتقطيع جثمانه إلى أشلاء باستخدام صاروخ كهربائي، في القضية التي هزّت الرأي العام بمحافظة الإسماعيلية.
وأوضح الجبلاوي أنه خلال جلسة المحاكمة تقدّم بطلب الادعاء المدني أمام هيئة المحكمة، مؤكدًا تمسكه بحقوق أسرة المجني عليه ومطالبته باتخاذ أقصى الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في الجريمة أو التستر عليها.
وأشار محامي المجني عليه إلى أن الاتهامات الموجهة لوالد المتهم تشمل التستر على الجريمة، والمشاركة في إخفاء الجثمان ومعالم الواقعة، فضلًا عن الإهمال في رعاية الطفل، وهي اتهامات خطيرة تستوجب المحاسبة القانونية.
وقررت محكمة جنح أول الإسماعيلية، تأجيل أولى جلسات محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته إلى أشلاء، والتخلص من الأشلاء في عدة أماكن متفرقة بالقرب من كارفور الإسماعيلية، إلى جلسة اليوم الخميس 25 د الجاري، وذلك لسداد رسم الادعاء المدني، بناءً على طلب محامي المجني عليه.

قررت محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية فى ثانى جلسات محاكمة المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائي التأجيل إلى جلسة 20 كانون الثاني القادم وذلك لتنفيذ بعض طلبات الدفاع ومن ابرزها عرض المتهم على الطب النفسى. (اليوم السابع)
