جريمة قتل بسبب العمل في مصر تُسفر عن حكم الإعدام شنقًا

قضت محكمة مستأنف الإرهاب المنعقدة بسجن وادى النطرون في مصر، بالاعدام لعامل بإحدى قرى بمحافظة المنوفية، وذلك لقيامه بقتل صديقه بسبب خلافات بينهما فى العمل .



كانت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قد قضت حكمها بالاعدام شنقا لعامل بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية ، وذلك لقيامه بقتل صديقة بسبب خلافات بينهما فى العمل، وقام الدفاع عن المتهم بالاستئناف على الحكم وتم تحديد جلسة فى شهر نوفمبر الماضى وتم إحالة المتهم إلى المفتى للمرة ، وقضت المحكمة بحكمها المذكور سلفا. (اليوم السابع)

