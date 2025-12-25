نصاب يجني أموالاً من الشعوذة والعلاج الروحاني يقبض عليه في مصر

أكدت معلومات وتحريات لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة في مصر قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

(اليوم السابع)