جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

في ليلة الميلاد.. فاز بالمليار

Lebanon 24
25-12-2025 | 13:59
فاز أحد لاعبي "باوربول" بجائزة كبرى بلغت 1.817 مليار دولار في سحب ليلة عيد الميلاد، بعدما خرجت تذكرة فائزة وحيدة تم شراؤها في ولاية أركنساس.

وبحسب المعطيات، يُعد هذا الفوز ثاني أكبر جائزة في تاريخ اليانصيب في الولايات المتحدة، وهو ثاني مرة فقط تُسجَّل فيها جائزة "باوربول" الكبرى بتذكرة مباعة في أركنساس، بعد سابقة عام 2010.

ويستطيع الفائز الاختيار بين مبلغ مقطوع قدره 834.9 مليون دولار أو الحصول على كامل قيمة الجائزة عبر دفعات سنوية تمتد 29 عامًا.

وجاءت الجائزة بعد 46 سحبًا متتاليًا من دون فائز بالجائزة الكبرى، فيما كان آخر سحب فاز فيه لاعبون بالجائزة في 6 أيلول عندما حصد لاعبون في ميزوري وتكساس 1.787 مليار دولار.

وقالت "باوربول" إن آخر مرة فاز فيها شخص بالجائزة الكبرى عشية عيد الميلاد كانت عام 2011، فيما فازت الجائزة في يوم عيد الميلاد أربع مرات، كان آخرها عام 2013. (metro)
