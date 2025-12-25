في ليلة الميلاد.. فاز بالمليار

فاز أحد لاعبي "باوربول" بجائزة كبرى بلغت 1.817 مليار دولار في سحب ، بعدما خرجت تذكرة فائزة وحيدة تم شراؤها في .



وبحسب المعطيات، يُعد هذا الفوز ثاني أكبر جائزة في تاريخ اليانصيب في ، وهو ثاني مرة فقط تُسجَّل فيها جائزة "باوربول" الكبرى بتذكرة مباعة في أركنساس، بعد سابقة عام 2010.



ويستطيع الفائز بين مبلغ مقطوع قدره 834.9 مليون دولار أو الحصول على كامل قيمة الجائزة عبر دفعات سنوية تمتد 29 عامًا.



وجاءت الجائزة بعد 46 سحبًا متتاليًا من دون فائز بالجائزة الكبرى، فيما كان آخر سحب فاز فيه لاعبون بالجائزة في 6 أيلول عندما حصد لاعبون في ميزوري وتكساس 1.787 مليار دولار.



وقالت "باوربول" إن آخر مرة فاز فيها شخص بالجائزة الكبرى كانت عام 2011، فيما فازت الجائزة في يوم أربع مرات، كان آخرها عام 2013. (metro)

