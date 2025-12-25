تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
25-12-2025 | 23:34
A-
A+
Doc-P-1460006-639023277678086984.jpg
Doc-P-1460006-639023277678086984.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الحمل

من21/3 إلى 20/4 مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني عشر واليوم عليك أن تبقى متحفظا، ولا تعلن عن خططك ولا تفخر بإنجازاتك وممتلكاتك.

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. عطارد بمنزل الحظ يمنحك حسن تصرف، وقد يساعدك ذلك على الاقتراب بذكاء من الأحباب والأصحاب.

الثور

من 21/4 إلى 21/5 مهنيا وماليا: القمر في منزل المشروعات يمدك بالجرأة والنضج، وقد تحسم اليوم موضوعا حيويا، وتقوم بتنمية أعمال.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس والمريخ بمنزل الحظ ويمنحك ذلك أسلوبا هادئا ووديا هو الأنفع بالنسبة لك.

الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6 مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس مما يضع الهموم على عاتقك، ومن المهم أن تتصرف بحكمة، وانتبه لحقوقك ولا تغامر.

اجتماعيا وعاطفيا: عطارد في مواجهتك.. قد تميل للعناد، انتبه وحافظ على علاقاتك.

السرطان

من 22/6 إلى 22/7 ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يمدك اليوم برشاقة ذهنية تساعدك على التقاط الفرص وملاحظة كل صغيرة وكبيرة، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.

عاطفيا واجتماعيا وعائليا: رغم التشوش.. الفلك قد يمنحك اليوم بصيرة وطاقة عاطفية، وتتواصل مع الأهل والأحباب والأصحاب بحُب وذكاء.

الأسد

من 23/7 إلى 22/8 مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على دراسة شئونك المهنية والمالية، وقد تخطط جيدا لمستقبلك ولتنمية مدخراتك.

عاطفيا واجتماعيا: عطارد بمنزل الحب يمنحك حضورا وجاذبية كبيرة وتجد وسيلة للاقتراب بذكاء من الأحباب والأصحاب.

العذراء

من 23/8 إلى 22/9 عاطفيا واجتماعيا وعائليا: عطارد في وضع معاكس وعليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع من تحب أو مع شريك حياتك.

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك واليوم يجب أن تخفّف من انفعالاتك، وأن تنتبه لحقوقك، ولا تعلن عما لديك من معرفة.

الميزان

من 23/9 إلى 22/10 صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة يدفعك للتحرك اليوم بديناميكية ونشاط وتعالج مشاكل عالقة.

عاطفيا واجتماعيا وعائليا: رغم التشوش والضغوط.. عطارد بمنزل العلاقات يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصحاب، وتتمتع بحضور وتأثير أخاذ.

العقرب

من 23/10 إلى 22/11 مهنيا وماليا وعائليا: الشمس والمريخ بمنزل العلاقات يمنحانك قوة نفسية كبيرة، وتبرز أفكارك الأصيلة، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.

عاطفيا: القمر بمنزل الحب يمنحك طاقة عاطفية، وتبدو مؤثرا بشدة في الجنس الآخر.

القوس

من 23/11 إلى 21/12 مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك قد يصيبك بالتوتر.. حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة.

عاطفيا واجتماعيا: تميل اليوم لاسترجاع خبرات مؤلمة وقد تغوص في ذكريات حزينة.. قاوم لتستمتع بالحاضر.

الجدي

من 22/12 إلى 20/1 عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس والمريخ في برجك ويمنحك ذلك روح تفاؤل ورغبة في الانطلاق في كل صوب، وتستمتع بالتجديد والتنويع.

مهنيا وماليا وعائليا: القمر في منزل العلاقات.. تُحسن التصرف، وتشعر بمحبة الآخرين وبتقدير الزملاء والأقارب، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.

الدلو

من 21/1 إلى 19/2 مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشتت.. حاول اليوم أن تضاعف تركيزك، وعليك أن تعتني بحساباتك، تفاديا للأخطاء.

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. عطارد بمنزل الأصدقاء يمنحك لباقة وحضورا ويساعدك ذلك على الحفاظ على علاقاتك.

الحوت

من 20/2 إلى 20/3 عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك اليوم نشاطا وسحرا وجاذبية.

مهنيا وماليا: المريخ والشمس يساعدانك أن تتجه بثقة لأهدافك، وتفرض إرادتك بذكاء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 09:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 09:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 09:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
26/12/2025 09:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الثاني عشر

المقاومة

العذراء

تعلن عن

العقرب

في ذكر

جاذبية

الفلك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:47 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
00:43 | 2025-12-26
Lebanon24
00:17 | 2025-12-26
Lebanon24
23:00 | 2025-12-25
Lebanon24
16:52 | 2025-12-25
Lebanon24
15:06 | 2025-12-25
Lebanon24
14:45 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24