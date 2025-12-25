الحمل
من21/3 إلى 20/4 مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني عشر
واليوم عليك أن تبقى متحفظا، ولا تعلن عن
خططك ولا تفخر بإنجازاتك وممتلكاتك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. عطارد بمنزل الحظ يمنحك حسن تصرف، وقد يساعدك ذلك على الاقتراب بذكاء من الأحباب والأصحاب.
الثور
من 21/4 إلى 21/5 مهنيا وماليا: القمر في منزل المشروعات يمدك بالجرأة والنضج، وقد تحسم اليوم موضوعا حيويا، وتقوم بتنمية أعمال.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس والمريخ بمنزل الحظ ويمنحك ذلك أسلوبا هادئا ووديا هو الأنفع بالنسبة لك.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6 مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس مما يضع الهموم على عاتقك، ومن المهم أن تتصرف بحكمة، وانتبه لحقوقك ولا تغامر.
اجتماعيا وعاطفيا: عطارد في مواجهتك.. قد تميل للعناد، انتبه وحافظ على علاقاتك.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7 ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يمدك اليوم برشاقة ذهنية تساعدك على التقاط الفرص وملاحظة كل صغيرة وكبيرة، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.
عاطفيا واجتماعيا وعائليا: رغم التشوش.. الفلك
قد يمنحك اليوم بصيرة وطاقة عاطفية، وتتواصل مع الأهل والأحباب والأصحاب بحُب وذكاء.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8 مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على دراسة شئونك المهنية والمالية، وقد تخطط جيدا لمستقبلك ولتنمية مدخراتك.
عاطفيا واجتماعيا: عطارد بمنزل الحب يمنحك حضورا وجاذبية كبيرة وتجد وسيلة للاقتراب بذكاء من الأحباب والأصحاب.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9 عاطفيا واجتماعيا وعائليا: عطارد في وضع معاكس وعليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع من تحب أو مع شريك حياتك.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك واليوم يجب أن تخفّف من انفعالاتك، وأن تنتبه لحقوقك، ولا تعلن عما لديك من معرفة.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10 صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة يدفعك للتحرك اليوم بديناميكية ونشاط وتعالج مشاكل عالقة.
عاطفيا واجتماعيا وعائليا: رغم التشوش والضغوط.. عطارد بمنزل العلاقات يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصحاب، وتتمتع بحضور وتأثير أخاذ.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11 مهنيا وماليا وعائليا: الشمس والمريخ بمنزل العلاقات يمنحانك قوة نفسية كبيرة، وتبرز أفكارك الأصيلة، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.
عاطفيا: القمر بمنزل الحب يمنحك طاقة عاطفية، وتبدو مؤثرا بشدة في الجنس الآخر.
القوس
من 23/11 إلى 21/12 مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك قد يصيبك بالتوتر.. حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة.
عاطفيا واجتماعيا: تميل اليوم لاسترجاع خبرات مؤلمة وقد تغوص في ذكريات حزينة.. قاوم لتستمتع بالحاضر.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1 عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس والمريخ في برجك ويمنحك ذلك روح تفاؤل ورغبة في الانطلاق في كل صوب، وتستمتع بالتجديد والتنويع.
مهنيا وماليا وعائليا: القمر في منزل العلاقات.. تُحسن التصرف، وتشعر بمحبة الآخرين وبتقدير الزملاء والأقارب، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2 مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشتت.. حاول اليوم أن تضاعف تركيزك، وعليك أن تعتني بحساباتك، تفاديا للأخطاء.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. عطارد بمنزل الأصدقاء يمنحك لباقة وحضورا ويساعدك ذلك على الحفاظ على علاقاتك.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3 عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك اليوم نشاطا وسحرا وجاذبية.
مهنيا وماليا: المريخ والشمس يساعدانك أن تتجه بثقة لأهدافك، وتفرض إرادتك بذكاء.