الحمل



من21/3 إلى 20/4 مهنيا وماليا: القمر في منزلك واليوم عليك أن تبقى متحفظا، ولا خططك ولا تفخر بإنجازاتك وممتلكاتك.



عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. عطارد بمنزل الحظ يمنحك حسن تصرف، وقد يساعدك ذلك على الاقتراب بذكاء من الأحباب والأصحاب.



الثور



من 21/4 إلى 21/5 مهنيا وماليا: القمر في منزل المشروعات يمدك بالجرأة والنضج، وقد تحسم اليوم موضوعا حيويا، وتقوم بتنمية أعمال.



عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس والمريخ بمنزل الحظ ويمنحك ذلك أسلوبا هادئا ووديا هو الأنفع بالنسبة لك.



الجوزاء



من 22/5 إلى 21/6 مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس مما يضع الهموم على عاتقك، ومن المهم أن تتصرف بحكمة، وانتبه لحقوقك ولا تغامر.



اجتماعيا وعاطفيا: عطارد في مواجهتك.. قد تميل للعناد، انتبه وحافظ على علاقاتك.



السرطان



من 22/6 إلى 22/7 ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يمدك اليوم برشاقة ذهنية تساعدك على التقاط الفرص وملاحظة كل صغيرة وكبيرة، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.



عاطفيا واجتماعيا وعائليا: رغم التشوش.. قد يمنحك اليوم بصيرة وطاقة عاطفية، وتتواصل مع الأهل والأحباب والأصحاب بحُب وذكاء.







من 23/7 إلى 22/8 مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على دراسة شئونك المهنية والمالية، وقد تخطط جيدا لمستقبلك ولتنمية مدخراتك.



عاطفيا واجتماعيا: عطارد بمنزل الحب يمنحك حضورا وجاذبية كبيرة وتجد وسيلة للاقتراب بذكاء من الأحباب والأصحاب.







من 23/8 إلى 22/9 عاطفيا واجتماعيا وعائليا: عطارد في وضع معاكس وعليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع من تحب أو مع شريك حياتك.



مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك واليوم يجب أن تخفّف من انفعالاتك، وأن تنتبه لحقوقك، ولا تعلن عما لديك من معرفة.



الميزان



من 23/9 إلى 22/10 صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة يدفعك للتحرك اليوم بديناميكية ونشاط وتعالج مشاكل عالقة.



عاطفيا واجتماعيا وعائليا: رغم التشوش والضغوط.. عطارد بمنزل العلاقات يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصحاب، وتتمتع بحضور وتأثير أخاذ.







من 23/10 إلى 22/11 مهنيا وماليا وعائليا: الشمس والمريخ بمنزل العلاقات يمنحانك قوة نفسية كبيرة، وتبرز أفكارك الأصيلة، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.



عاطفيا: القمر بمنزل الحب يمنحك طاقة عاطفية، وتبدو مؤثرا بشدة في الجنس الآخر.







من 23/11 إلى 21/12 مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك قد يصيبك بالتوتر.. حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة.



عاطفيا واجتماعيا: تميل اليوم لاسترجاع خبرات مؤلمة وقد تغوص في ذكريات حزينة.. قاوم لتستمتع بالحاضر.



الجدي



من 22/12 إلى 20/1 عاطفيا واجتماعيا: فينوس والشمس والمريخ في برجك ويمنحك ذلك روح تفاؤل ورغبة في الانطلاق في كل صوب، وتستمتع بالتجديد والتنويع.



مهنيا وماليا وعائليا: القمر في منزل العلاقات.. تُحسن التصرف، وتشعر بمحبة الآخرين وبتقدير الزملاء والأقارب، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.



الدلو



من 21/1 إلى 19/2 مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشتت.. حاول اليوم أن تضاعف تركيزك، وعليك أن تعتني بحساباتك، تفاديا للأخطاء.



عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. عطارد بمنزل الأصدقاء يمنحك لباقة وحضورا ويساعدك ذلك على الحفاظ على علاقاتك.







من 20/2 إلى 20/3 عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك اليوم نشاطا وسحرا وجاذبية.



مهنيا وماليا: المريخ والشمس يساعدانك أن تتجه بثقة لأهدافك، وتفرض إرادتك بذكاء.

Advertisement