استدرجه عبر أحد التطبيقات.. اتهام رجل بالاعتداء على طفل وسلبه

اتهمت السلطات الأميركية رجلًا من بالاعتداء الجنسي وسرقة طفل يبلغ 12 عامًا بعدما زُعم أنه استدرجه عبر تطبيق للتواصل والمواعدة. وقال في إن "ماركيز أوتسي" البالغ 34 عامًا من "ماسابيكا" وُجهت إليه في 23 كانون الأول لائحة اتهام تشمل "الاغتصاب" و"الاعتداء الجنسي" و"السرقة" و"تعريض قاصر للخطر".



وبحسب الادعاء، زار المتهم الطفل مساء 6 كانون الأول فيما كان وحيدًا ، قبل أن يطالبه لاحقًا بالمال. وأضافت أن الطفل، "خوفًا على سلامته"، أحضر مبلغًا وجده في غرفة نوم أحد أفراد العائلة وسلمه للمتهم. وبعد عودة ذويه، أبلغهم بما حصل فاتصلوا بالشرطة، ثم جرى توقيف أوتسي.



ونقل البيان عن "رايموند أي. تيرني" قوله إن "السلوك المنسوب في لائحة الاتهام يعكس تصرفًا مشينًا وخيانة عميقة لأبسط معايير الإنسانية". وأمر قاضٍ بإبقاء المتهم موقوفًا مقابل كفالة قدرها 1.5 مليون دولار، وفي حال إدانته قد يواجه عقوبة تصل إلى 25 عامًا. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 3 شباط 2026، فيما لم يتضح ما إذا كان قد قدّم إفادة بالذنب. (بيبول)

