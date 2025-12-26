تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

استدرجه عبر أحد التطبيقات.. اتهام رجل بالاعتداء على طفل وسلبه

Lebanon 24
26-12-2025 | 07:55
Doc-P-1460179-639023578840527804.png
Doc-P-1460179-639023578840527804.png photos 0
اتهمت السلطات الأميركية رجلًا من ولاية نيويورك بالاعتداء الجنسي وسرقة طفل يبلغ 12 عامًا بعدما زُعم أنه استدرجه عبر تطبيق للتواصل والمواعدة. وقال مكتب المدعي العام في مقاطعة سوفولك إن "ماركيز أوتسي" البالغ 34 عامًا من "ماسابيكا" وُجهت إليه في 23 كانون الأول لائحة اتهام تشمل "الاغتصاب" و"الاعتداء الجنسي" و"السرقة" و"تعريض قاصر للخطر".

وبحسب الادعاء، زار المتهم الطفل مساء 6 كانون الأول فيما كان وحيدًا في المنزل، قبل أن يطالبه لاحقًا بالمال. وأضافت النيابة أن الطفل، "خوفًا على سلامته"، أحضر مبلغًا وجده في غرفة نوم أحد أفراد العائلة وسلمه للمتهم. وبعد عودة ذويه، أبلغهم بما حصل فاتصلوا بالشرطة، ثم جرى توقيف أوتسي.

ونقل البيان عن المدعي العام "رايموند أي. تيرني" قوله إن "السلوك المنسوب في لائحة الاتهام يعكس تصرفًا مشينًا وخيانة عميقة لأبسط معايير الإنسانية". وأمر قاضٍ بإبقاء المتهم موقوفًا مقابل كفالة قدرها 1.5 مليون دولار، وفي حال إدانته قد يواجه عقوبة تصل إلى 25 عامًا. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 3 شباط 2026، فيما لم يتضح ما إذا كان قد قدّم إفادة بالذنب. (بيبول)
مكتب المدعي العام

مقاطعة سوفولك

ولاية نيويورك

المدعي العام

في المنزل

النيابة

نيويورك

بيبول

