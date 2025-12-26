طلاقٌ تحوّل إلى مأساة

تحوّل خلاف عائلي عقب طلاق حديث إلى جريمة قتل داخل محل تجاري في منطقة مسطرد – شبرا الخيمة بمحافظة في مصر.



وبحسب المعطيات، أقدمت ربة منزل على طعن طليقها بسكين طعنة نافذة أودت بحياته فوراً. وتبيّن العثور على جثة المدعو أحمد. ح، 37 عاماً، تاجر أدوات كهربائية ومقيم في مسطرد، مصاباً بطعنة نافذة في الكتف الأيسر تسببت بوفاته في الحال.



وأظهرت التحريات الأولية أن المتهمة أسماء. ع، 35 عاماً، ربة منزل ومقيمة في المنطقة نفسها، توجّهت إلى محل عمل طليقها يوم الواقعة، حيث اندلعت بينهما مشادة كلامية حادة تطورت إلى اشتباك، بعد أن طلقها قبل 10 أيام فقط، ثم علمت بزواجه من امرأة أخرى عقب الطلاق مباشرة.



وأشارت التحريات إلى أن المتهمة التقطت سكيناً من داخل المحل ووجّهت إليه طعنة واحدة نافذة في الكتف الأيسر، ما أدى إلى وفاته فوراً.



وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أوقفت القوى الأمنية المتهمة، وبمواجهتها أقرت بالفعل، مدعية أن المجني عليه اعتدى عليها بالضرب داخل المحل، وأن ما حصل كان دفاعاً عن النفس وفق قولها.



ونُقلت جثة الضحية إلى المستشفى بإشارة من ، التي قررت تشريح الجثمان لتحديد سبب الوفاة بدقة، والسماح بالدفن بعد انتهاء الإجراءات. وتتابع التحقيقات لكشف كامل الملابسات والاستماع إلى شهود تمهيداً لاتخاذ القرار القانوني المناسب. (روسيا اليوم)

