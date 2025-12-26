تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

في ليلة الميلاد.. سرق سيارة الشرطة

Lebanon 24
26-12-2025 | 10:39
شهدت مدينة سياتل الأميركية واقعة لافتة في عيد الميلاد، بعدما أقدم رجل على سرقة سيارة دورية تابعة لشرطة ولاية واشنطن، عقب سحبه شرطية برتبة ملازم من داخلها، في حادثة وثّقتها كاميرات الفيديو وانتشرت على نطاق واسع.

وبحسب ما أعلنت الشرطة، وقع الحادث في 25 كانون الأول، حين كان الرجل يعبر الطريق قبل أن يقترب من سيارة الدورية المتوقفة.

وأظهرت اللقطات المصوّرة أن الشرطية فتحت باب المركبة للتحدث معه والاستفسار عن سبب تصرفه، إلا أنه فاجأها وسحبها بالقوة إلى خارج السيارة، ثم استقل الدورية وفرّ بها من المكان.

وعقب ذلك، أطلقت شرطة ولاية واشنطن عملية بحث شاركت فيها وحدات أمنية عدة لتعقب المشتبه به. وبعد مطاردة استمرت فترة، تمكنت الشرطة من تحديد موقع السيارة المسروقة وتوقيف الرجل من دون تسجيل إصابات إضافية.

وأكدت السلطات أن الشرطية لم تتعرض لأي أذى جسدي، مشددة على أنه لن تُتخذ أي إجراءات تأديبية بحقها. كما أوضحت أن المتهم يخضع حالياً للاستجواب، فيما تستمر التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة والدوافع التي أدت إليها.

وأثارت الحادثة تفاعلاً واسعاً في وسائل الإعلام الأميركية، خصوصاً بعد تداول مقطع الفيديو الذي وثّق لحظات سرقة الدورية، في واقعة نادرة طرحت تساؤلات حول إجراءات السلامة خلال التعامل الميداني مع المدنيين. (ارم)
