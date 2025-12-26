طالبت في بضرورة إلزام مستخدمي الإنترنت بكتابة أسمائهم الحقيقية على منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة لتعزيز الحضاري على الشبكة.





وقال وزير الرقمنة المحلي، فابيان ميرينج، لصحيفة "تاجس شبيجل" : "حق حرية التعبير لا يشمل المجهولية، ويجب أن يتحمل كل شخص مسؤولية تصريحاته، سواء في الواقع أو على الإنترنت".





وأضاف أن السلوكيات التي تُعد جرائم في الحياة العامة يجب أن تُعاقب أيضاً في الفضاء الرقمي، بما في ذلك الإهانات والتهديدات والتحريض.





وبحسب ، أوضح ميرينج أن فرض استخدام الأسماء الحقيقية سيجعل المستخدمين أكثر وعيًا بعواقب أفعالهم على الإنترنت، ما يسهم في "تنقية النقاشات العامة بشكل ملموس".





وأكد الوزير أن الهدف ليس تقييد حرية الرأي، بل ضمان تطبيق على الإنترنت، قائلاً: "الكراهية والتحريض لا يجب أن تختبئا خلف ستار المجهولية على الشبكة". (آرم نيوز)

Advertisement