تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
7
o
بعلبك
-2
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
رئيس شركة أميركية يمنح موظفيه 240 مليون دولار!
Lebanon 24
26-12-2025
|
14:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد بيع شركة "فايبربوند"، ومقرّها ولاية لويزيانا، مقابل 1.7 مليار دولار، قرر رجل الأعمال الأميركي
غراهام
ووكر
، الرئيس التنفيذي للشركة، تخصيص 240 مليون دولار لمصلحة موظفيها البالغ عددهم 540 موظفًا.
وبحسب ما نقلت صحيفة "
وول ستريت جورنال
"، أعلن ووكر استعداده لبيع الشركة لأي مستثمر يلتزم بتخصيص 15% من عائدات الصفقة لتوظيف كوادر جديدة.
وأوضح ووكر أن موظفي "فايبربوند" لم يكونوا يمتلكون حصصًا في الشركة، ولا يحق لهم الحصول على أي عوائد من عملية البيع، ما جعل هذه الخطوة بمثابة منحة شخصية منه لهم.
وجرى توزيع المبلغ على 540 موظفًا، بحيث نال كل واحد منهم نحو 443 ألف دولار.
ومن المقرر تحويل هذه الأموال على دفعات تمتد لخمس سنوات، على أن تكون الدفعة الأولى قد وصلت في شهر
تموز
الماضي. (آرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: النروج تتعهد بتقديم 500 مليون دولار لشراء أسلحة أميركية لأوكرانيا
Lebanon 24
رويترز: النروج تتعهد بتقديم 500 مليون دولار لشراء أسلحة أميركية لأوكرانيا
27/12/2025 02:42:28
27/12/2025 02:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع الضغوط الاميركية و 90 مليون دولار للجيش
Lebanon 24
تراجع الضغوط الاميركية و 90 مليون دولار للجيش
27/12/2025 02:42:28
27/12/2025 02:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مدفوعا ببيع بعض الموظفين والمستثمرين حصصا من أسهم شركة سبيس.. ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته 600 مليار دولار
Lebanon 24
مدفوعا ببيع بعض الموظفين والمستثمرين حصصا من أسهم شركة سبيس.. ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته 600 مليار دولار
27/12/2025 02:42:28
27/12/2025 02:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة إنفيديا تصبح أول شركة تتخطى قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار
Lebanon 24
شركة إنفيديا تصبح أول شركة تتخطى قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار
27/12/2025 02:42:28
27/12/2025 02:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت جورنال
وول ستريت
غراهام
فايبر
الحص
تموز
زيان
ووكر
تابع
قد يعجبك أيضاً
هربت من المزرعة وانتهت بالمأساة.. نفوق خيول عربية أصيلة وإصابات في تركيا (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المزرعة وانتهت بالمأساة.. نفوق خيول عربية أصيلة وإصابات في تركيا (فيديو)
16:53 | 2025-12-26
26/12/2025 04:53:38
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا البلد.. ولاية تلزم مستخدمي الإنترنت بـ"الأسماء الحقيقية" على شبكات التواصل الاجتماعي
Lebanon 24
في هذا البلد.. ولاية تلزم مستخدمي الإنترنت بـ"الأسماء الحقيقية" على شبكات التواصل الاجتماعي
13:16 | 2025-12-26
26/12/2025 01:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقاذ نحو 400 مهاجر قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية
Lebanon 24
إنقاذ نحو 400 مهاجر قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية
13:12 | 2025-12-26
26/12/2025 01:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. أصغر "بابا نويل"
Lebanon 24
بالصورة.. أصغر "بابا نويل"
10:43 | 2025-12-26
26/12/2025 10:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في ليلة الميلاد.. سرق سيارة الشرطة
Lebanon 24
في ليلة الميلاد.. سرق سيارة الشرطة
10:39 | 2025-12-26
26/12/2025 10:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
Lebanon 24
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
05:59 | 2025-12-26
26/12/2025 05:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
Lebanon 24
الثلوج ستلامس الـ 1000 متر.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان والذروة في هذا الموعد
00:29 | 2025-12-26
26/12/2025 12:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
Lebanon 24
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
07:34 | 2025-12-26
26/12/2025 07:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
Lebanon 24
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
08:00 | 2025-12-26
26/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
09:58 | 2025-12-26
26/12/2025 09:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:53 | 2025-12-26
هربت من المزرعة وانتهت بالمأساة.. نفوق خيول عربية أصيلة وإصابات في تركيا (فيديو)
13:16 | 2025-12-26
في هذا البلد.. ولاية تلزم مستخدمي الإنترنت بـ"الأسماء الحقيقية" على شبكات التواصل الاجتماعي
13:12 | 2025-12-26
إنقاذ نحو 400 مهاجر قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية
10:43 | 2025-12-26
بالصورة.. أصغر "بابا نويل"
10:39 | 2025-12-26
في ليلة الميلاد.. سرق سيارة الشرطة
10:15 | 2025-12-26
طلاقٌ تحوّل إلى مأساة
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
27/12/2025 02:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
27/12/2025 02:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
27/12/2025 02:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24