تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

رئيس شركة أميركية يمنح موظفيه 240 مليون دولار!

Lebanon 24
26-12-2025 | 14:25
A-
A+
Doc-P-1460359-639023885612991250.webp
Doc-P-1460359-639023885612991250.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد بيع شركة "فايبربوند"، ومقرّها ولاية لويزيانا، مقابل 1.7 مليار دولار، قرر رجل الأعمال الأميركي غراهام ووكر، الرئيس التنفيذي للشركة، تخصيص 240 مليون دولار لمصلحة موظفيها البالغ عددهم 540 موظفًا.


وبحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أعلن ووكر استعداده لبيع الشركة لأي مستثمر يلتزم بتخصيص 15% من عائدات الصفقة لتوظيف كوادر جديدة.


وأوضح ووكر أن موظفي "فايبربوند" لم يكونوا يمتلكون حصصًا في الشركة، ولا يحق لهم الحصول على أي عوائد من عملية البيع، ما جعل هذه الخطوة بمثابة منحة شخصية منه لهم.


وجرى توزيع المبلغ على 540 موظفًا، بحيث نال كل واحد منهم نحو 443 ألف دولار.
 
ومن المقرر تحويل هذه الأموال على دفعات تمتد لخمس سنوات، على أن تكون الدفعة الأولى قد وصلت في شهر تموز الماضي. (آرم نيوز) 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: النروج تتعهد بتقديم 500 مليون دولار لشراء أسلحة أميركية لأوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:42:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع الضغوط الاميركية و 90 مليون دولار للجيش
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:42:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مدفوعا ببيع بعض الموظفين والمستثمرين حصصا من أسهم شركة سبيس.. ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته 600 مليار دولار
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:42:28 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة إنفيديا تصبح أول شركة تتخطى قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 02:42:28 Lebanon 24 Lebanon 24

وول ستريت جورنال

وول ستريت

غراهام

فايبر

الحص

تموز

زيان

ووكر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:29 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:58 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2025-12-26
Lebanon24
13:16 | 2025-12-26
Lebanon24
13:12 | 2025-12-26
Lebanon24
10:43 | 2025-12-26
Lebanon24
10:39 | 2025-12-26
Lebanon24
10:15 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24