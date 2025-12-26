رئيس شركة أميركية يمنح موظفيه 240 مليون دولار!

بعد بيع شركة "فايبربوند"، ومقرّها ولاية لويزيانا، مقابل 1.7 مليار دولار، قرر رجل الأعمال الأميركي ، الرئيس التنفيذي للشركة، تخصيص 240 مليون دولار لمصلحة موظفيها البالغ عددهم 540 موظفًا.





وبحسب ما نقلت صحيفة " "، أعلن ووكر استعداده لبيع الشركة لأي مستثمر يلتزم بتخصيص 15% من عائدات الصفقة لتوظيف كوادر جديدة.





وأوضح ووكر أن موظفي "فايبربوند" لم يكونوا يمتلكون حصصًا في الشركة، ولا يحق لهم الحصول على أي عوائد من عملية البيع، ما جعل هذه الخطوة بمثابة منحة شخصية منه لهم.





وجرى توزيع المبلغ على 540 موظفًا، بحيث نال كل واحد منهم نحو 443 ألف دولار.

ومن المقرر تحويل هذه الأموال على دفعات تمتد لخمس سنوات، على أن تكون الدفعة الأولى قد وصلت في شهر الماضي. (آرم نيوز)