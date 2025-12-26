تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

هربت من المزرعة وانتهت بالمأساة.. نفوق خيول عربية أصيلة وإصابات في تركيا (فيديو)

Lebanon 24
26-12-2025 | 16:53
Doc-P-1460369-639023903492277429.jfif
Doc-P-1460369-639023903492277429.jfif photos 0
نفقت ثمانية خيول عربية أصيلة وأصيب عدد آخر من قطيع كبير بعدما فرّ من مزرعة في تركيا خلال ساعات الليل، قبل أن تتسبب اصطداماتها مع سيارات عابرة على طريق سريع بإصابة اثنين من ركابها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على الطريق السريع في محافظة مالاطيا، جنوب تركيا، مشاهد مأساوية لخيول نافقة، بينها واحدة تحت حافلة نقل ركاب متوسطة، كما تعرضت سيارة خاصة لأضرار جسيمة.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الخيول كانت مخصصة للسباقات وتربى في مزرعة حكومية ريفية، حيث هرب قطيع مكون من نحو 20 رأسًا في بداية المساء، ليصل إلى الطريق السريع ويتسبب في حوادث التصادم.


Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, safkan Arap atlarının yetiştirildiği tavladan 40 taydan 19’u kaçtı.

Malatya-Kayseri kara yoluna çıkan taylardan 10’una araçlar çarptı.

Kazada 6 tay öldü, 4’ü yaralandı.

Durumu ağır olan 2 tay uyutulurken, 9 tayın kaçtığı belirlendi. pic.twitter.com/I26sLz06CT

وحضرت سيارات إسعاف لنقل الشخصين المصابين في السيارات إلى المستشفى، فيما قامت فرق الإنقاذ بسحب الخيول العالقة تحت المركبات ونقلت المصابات منها إلى المزرعة لتلقي العلاج.

كما بدأت فرق البحث باستخدام طائرات مسيرة لتتبع باقي الخيول الهاربة التي توزعت في اتجاهات مختلفة، ويُعتقد أن معظمها من المهور الصغيرة.

وأشار رئيس البلدية حسن أولوتاش إلى أن هروب المهور جاء نتيجة خوفها من حيوانات برية مفترسة، ما دفعها للفرار، مضيفًا أن السلطات المختصة تحقق في الحادثة، وأعيد فتح الطريق بعد إزالة السيارات المتضررة وتنظيف الطريق من الخيول النافقة.

الطريق السريع

جنوب تركيا

فتح الطريق

على الطريق

بيت أ

العلا

بريت

