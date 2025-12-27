مكافآت للموظفين بقيمة 240 مليون دولار.. هذا ما فعله صاحب إحدى الشركات

باع رجل الأعمال من ولاية لويزيانا الأميركية شركة فايبربوند ومنح جميع الموظفين مكافأة إجمالية قدرها 240 مليون دولار، وفق ما أفادت .وقبل ذلك قال ووكر إنه سيكون على استعداد لبيع الشركة لمستثمر يوافق على تخصيص 15% من العائدات لتوظيف موظفين جدد.وذكر أنه لم يكن موظفو شركة فايبربوند يمتلكون أي أسهم في الشركة ولم يكونوا مؤهلين للحصول على أي مدفوعات، لذا كانت هذه الخطوة بمثابة هدية من ووكر.وتم توزيع الأموال على 540 موظفا، وحصل كل منهم على 443 ألف دولار. وسيتم تحويل الأموال على مدى 5 سنوات، وقد وصلت الدفعة الأولى في الماضي.