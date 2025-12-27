تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
-1
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
مكافآت للموظفين بقيمة 240 مليون دولار.. هذا ما فعله صاحب إحدى الشركات
Lebanon 24
27-12-2025
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
باع رجل الأعمال
غراهام
ووكر
من ولاية لويزيانا الأميركية شركة فايبربوند ومنح جميع الموظفين مكافأة إجمالية قدرها 240 مليون دولار، وفق ما أفادت
صحيفة وول ستريت جورنال
.
وقبل ذلك قال ووكر إنه سيكون على استعداد لبيع الشركة لمستثمر يوافق على تخصيص 15% من العائدات لتوظيف موظفين جدد.
وذكر أنه لم يكن موظفو شركة فايبربوند يمتلكون أي أسهم في الشركة ولم يكونوا مؤهلين للحصول على أي مدفوعات، لذا كانت هذه الخطوة بمثابة هدية من ووكر.
وتم توزيع الأموال على 540 موظفا، وحصل كل منهم على 443 ألف دولار. وسيتم تحويل الأموال على مدى 5 سنوات، وقد وصلت الدفعة الأولى في
تموز
الماضي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس شركة أميركية يمنح موظفيه 240 مليون دولار!
Lebanon 24
رئيس شركة أميركية يمنح موظفيه 240 مليون دولار!
27/12/2025 09:56:48
27/12/2025 09:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تايلور سويفت توزّع 197 مليون دولار مكافآت على طاقم جولتها
Lebanon 24
تايلور سويفت توزّع 197 مليون دولار مكافآت على طاقم جولتها
27/12/2025 09:56:48
27/12/2025 09:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الأوكراني: ألمانيا ستشتري منا مسيّرات بقيمة 234 مليون دولار
Lebanon 24
وزير الدفاع الأوكراني: ألمانيا ستشتري منا مسيّرات بقيمة 234 مليون دولار
27/12/2025 09:56:48
27/12/2025 09:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
البنتاغون يوافق على صفقة إف-16 للبحرين بقيمة 455 مليون دولار
Lebanon 24
البنتاغون يوافق على صفقة إف-16 للبحرين بقيمة 455 مليون دولار
27/12/2025 09:56:48
27/12/2025 09:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة وول ستريت جورنال
وول ستريت جورنال
وول ستريت
غراهام
فايبر
جمالي
تموز
زيان
تابع
قد يعجبك أيضاً
الغاء ألف رحلة طيران في عطلة عيد الميلاد.. والسبب عاصفة ثلجية
Lebanon 24
الغاء ألف رحلة طيران في عطلة عيد الميلاد.. والسبب عاصفة ثلجية
01:45 | 2025-12-27
27/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر نشاطا في أوروبا.. رفع مستوى التأهب في مدينة إيطالية بسبب بركان "إتنا" (فيديو)
Lebanon 24
الأكثر نشاطا في أوروبا.. رفع مستوى التأهب في مدينة إيطالية بسبب بركان "إتنا" (فيديو)
01:30 | 2025-12-27
27/12/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتل زوجته وأطفاله الثلاثة ثم انتحر.. اليكمن ما جرى في حماة السورية
Lebanon 24
قتل زوجته وأطفاله الثلاثة ثم انتحر.. اليكمن ما جرى في حماة السورية
01:15 | 2025-12-27
27/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2025-12-26
26/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المزرعة وانتهت بالمأساة.. نفوق خيول عربية أصيلة وإصابات في تركيا (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المزرعة وانتهت بالمأساة.. نفوق خيول عربية أصيلة وإصابات في تركيا (فيديو)
16:53 | 2025-12-26
26/12/2025 04:53:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
Lebanon 24
أثناء تأدية واجبه.. هكذا فقد أحد عناصر الجيش حياته عند مدخل مطار بيروت
05:59 | 2025-12-26
26/12/2025 05:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
Lebanon 24
بعد 3 جلسات.. إقرار "مشروع قانون الفجوة المالية" وهذا ما سيحصل عليه المودعون
07:34 | 2025-12-26
26/12/2025 07:34:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
Lebanon 24
أوّل تحذير عالمي كبير منذ كورونا.. فيروس جديد ينتشر وهذه خطورته
08:00 | 2025-12-26
26/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن تنعى أحد أفراد عائلة مسلسل "ع أمل" (صورة)
Lebanon 24
ماغي بو غصن تنعى أحد أفراد عائلة مسلسل "ع أمل" (صورة)
12:13 | 2025-12-26
26/12/2025 12:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
Lebanon 24
حادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا.. 3 أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم
09:58 | 2025-12-26
26/12/2025 09:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
01:45 | 2025-12-27
الغاء ألف رحلة طيران في عطلة عيد الميلاد.. والسبب عاصفة ثلجية
01:30 | 2025-12-27
الأكثر نشاطا في أوروبا.. رفع مستوى التأهب في مدينة إيطالية بسبب بركان "إتنا" (فيديو)
01:15 | 2025-12-27
قتل زوجته وأطفاله الثلاثة ثم انتحر.. اليكمن ما جرى في حماة السورية
23:00 | 2025-12-26
برجك اليوم
16:53 | 2025-12-26
هربت من المزرعة وانتهت بالمأساة.. نفوق خيول عربية أصيلة وإصابات في تركيا (فيديو)
14:25 | 2025-12-26
رئيس شركة أميركية يمنح موظفيه 240 مليون دولار!
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
27/12/2025 09:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
27/12/2025 09:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
27/12/2025 09:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24