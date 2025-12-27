تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

مكافآت للموظفين بقيمة 240 مليون دولار.. هذا ما فعله صاحب إحدى الشركات

Lebanon 24
27-12-2025 | 01:00
باع رجل الأعمال غراهام ووكر من  ولاية لويزيانا الأميركية شركة فايبربوند ومنح جميع الموظفين مكافأة إجمالية قدرها 240 مليون دولار، وفق ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال.

وقبل ذلك قال ووكر إنه سيكون على استعداد لبيع الشركة لمستثمر يوافق على تخصيص 15% من العائدات لتوظيف موظفين جدد.

وذكر أنه  لم يكن موظفو شركة فايبربوند يمتلكون أي أسهم في الشركة ولم يكونوا مؤهلين للحصول على أي مدفوعات، لذا كانت هذه الخطوة بمثابة هدية من ووكر.

وتم توزيع الأموال على 540 موظفا، وحصل كل منهم على 443 ألف دولار. وسيتم تحويل الأموال على مدى 5 سنوات، وقد وصلت الدفعة الأولى في تموز الماضي.
 
صحيفة وول ستريت جورنال

وول ستريت جورنال

وول ستريت

غراهام

فايبر

جمالي

تموز

زيان

