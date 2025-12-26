تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
26-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1460403-639024087228571300.jpg
Doc-P-1460403-639024087228571300.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

الحمل
عوامل إيجابية وبنّاءة على الصعيد المهني، تترافق مع مستحقاتك المالية المحقة وتحقيق أهداف.

الثور
تستخلص في هذا اليوم العبر وتتوصل إلى بعض القناعات التي تريح ضميرك وأعصابك.

الجوزاء
قد يكون مزاجك متعكراً، لذلك من المستحسن ألاّ ترتبط بمواعيد مهمّة لئلا تخسر ثقة الآخرين.
السرطان
حاول أن تكون أكثر جدية في العمل، وحافظ هلى هدوئك المعتاد لتتجاوز بعض العقبات التي تعترض تقدمك.

الأسد
تلتقي أشخاصاً متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلك، وتطلّ على تغييرات وتسمع عن أزمات مالية تخص بعض المقربين.

العذراء
يوم مثمر ونشيط لك أيها المجتهد والمثابر، لا تُهمل عملك ولا تتكاسل ولا تتردد في الإقدام على خطوات جريئة.

الميزان
جديدك علاقة ببعض المؤسسات أو الحكومات أو مواقع النفوذ، قد تكون هنالك تحديات.

العقرب
لا تسمح لأحد أن يُخرّب عليك حياتك، مزاج الناس مشكلتُهم هم وليس مشكلتك انت، والارتفاع عن الهموم البسيطة قد يساعدك في اتخاذ القرارت المهمة والمصيرية.

القوس
أحذرك من هذا اليوم وأرى تشنّجات خلاله وعتباً وأعطالاً يجب أن تصلحها قبل أن تتفاقم الأمور وتزداد تعقيداً.

الجدي
يناسبك هذا اليوم ويجعلك مرتاحًا للاجواء إذ قد يؤدي أحد الزملاء دوراً في سير الأمور.

الدلو
يضيء لك هذا اليوم الحظ حياتك المهنية ويثير قضايا مهمة، ويحمل اليك القوة والخيارات الصائبة.

الحوت
الجو مُربك وقد تظهر متاعب مع بعض الزملاء أو مسؤولية طارئة أو مشروع ضخم غير متوقع. (السومرية)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 09:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 09:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 09:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 09:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24

العذراء

العقرب

الحوت

الأسد

الجوز

القوس

هنية

سومر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:30 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:15 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2025-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:59 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:13 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:58 | 2025-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2025-12-27
Lebanon24
01:30 | 2025-12-27
Lebanon24
01:15 | 2025-12-27
Lebanon24
01:00 | 2025-12-27
Lebanon24
16:53 | 2025-12-26
Lebanon24
14:25 | 2025-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24