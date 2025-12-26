الحملعوامل إيجابية وبنّاءة على الصعيد المهني، تترافق مع مستحقاتك المالية المحقة وتحقيق أهداف.الثورتستخلص في هذا اليوم العبر وتتوصل إلى بعض القناعات التي تريح ضميرك وأعصابك.الجوزاءقد يكون مزاجك متعكراً، لذلك من المستحسن ألاّ ترتبط بمواعيد مهمّة لئلا تخسر ثقة الآخرين.السرطانحاول أن تكون أكثر جدية في العمل، وحافظ هلى هدوئك المعتاد لتتجاوز بعض العقبات التي تعترض تقدمك.تلتقي أشخاصاً متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلك، وتطلّ على تغييرات وتسمع عن أزمات مالية تخص بعض المقربين.يوم مثمر ونشيط لك أيها المجتهد والمثابر، لا تُهمل عملك ولا تتكاسل ولا تتردد في الإقدام على خطوات جريئة.الميزانجديدك علاقة ببعض المؤسسات أو الحكومات أو مواقع النفوذ، قد تكون هنالك تحديات.لا تسمح لأحد أن يُخرّب عليك حياتك، مزاج الناس مشكلتُهم هم وليس مشكلتك انت، والارتفاع عن الهموم البسيطة قد يساعدك في اتخاذ القرارت المهمة والمصيرية.أحذرك من هذا اليوم وأرى تشنّجات خلاله وعتباً وأعطالاً يجب أن تصلحها قبل أن تتفاقم الأمور وتزداد تعقيداً.الجدييناسبك هذا اليوم ويجعلك مرتاحًا للاجواء إذ قد يؤدي أحد الزملاء دوراً في سير الأمور.الدلويضيء لك هذا اليوم الحظ حياتك المهنية ويثير قضايا مهمة، ويحمل اليك القوة والخيارات الصائبة.الجو مُربك وقد تظهر متاعب مع بعض الزملاء أو مسؤولية طارئة أو مشروع ضخم غير متوقع. (السومرية)