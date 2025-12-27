ثلوج كثيفة في الولايات المتحدة تعطل آلاف الرحلات الجوية

تسببت عاصفة ثلجية صباح اليوم في شمال شرق الولايات المتحدة بتعطيل حركة الملاحة الجوية وتأجيل وإلغاء آلاف الرحلات، خصوصاً في منطقة نيويورك ونيوجيرسي، حيث أعلنت الولايات حالة طوارئ جوية. السلطات وجهت المواطنين بتجنب الطرق تحسباً للظروف الجوية الخطيرة، فيما سجلت نيويورك تساقط ما بين بوصتين و4 بوصات من الثلج خلال الليل، مع 4.3 بوصة في سنترال بارك، وهو أعلى معدل منذ 2022. وبحسب موقع "فلايت أوير"، تم تأجيل وإلغاء أكثر من 14400 رحلة جوية داخلية و2100 رحلة دولية. SNOW DAY 🗽❄️: Friday night snowfall in new york city illuminated by the bright lights of Times Square set the stage for a scenic Big Apple winter wonderland. pic.twitter.com/05DRuQWYGK — FOX Weather (@foxweather) December 27, 2025