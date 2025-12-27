ثلوج كثيفة في الولايات المتحدة تعطل آلاف الرحلات الجوية

تسببت عاصفة ثلجية في شمال بتعطيل حركة الملاحة الجوية وتأجيل وإلغاء آلاف الرحلات، خصوصاً في ونيوجيرسي،

حيث أعلنت الولايات حالة طوارئ جوية. السلطات وجهت المواطنين بتجنب الطرق تحسباً للظروف الجوية الخطيرة، فيما سجلت تساقط ما بين بوصتين و4 بوصات من الثلج خلال الليل، مع 4.3 بوصة في ، وهو أعلى معدل منذ 2022.

وبحسب موقع "فلايت أوير"، تم تأجيل وإلغاء أكثر من 14400 رحلة جوية داخلية و2100 رحلة دولية.