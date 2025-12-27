سياسة الطفل الواحد تعود إلى الواجهة بعد وفاة بنغ بي يو

أثار وفاة بنغ بي يو، الرئيسة السابقة للجنة تنظيم الأسرة المسؤولة عن سياسة الطفل الواحد، هذا الأسبوع جدلاً وانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

تولت بنغ رئاسة اللجنة بين عامي 1988 و1998، ووصفها الإعلام الحكومي بأنها "قائدة متميزة" في عملها المتعلق بالمرأة والطفل.

لكن ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي كانت أقل إيجابية، مع تذكير المستخدمين بالآثار السلبية لسياسة الطفل الواحد التي فرضت بين 1980 و2015، والتي أجبرت بعض النساء على الإجهاض والتعقيم.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه عدد سكان تراجعاً مستمراً، حيث انخفض إلى 1.39 مليار نسمة العام الماضي بعد أن أصبح أقل من تعداد سكان في

2023، ما يثير المخاوف بشأن انخفاض العمالة وارتفاع تكاليف رعاية المسنين وضغوط على ميزانيات الحكومات المحلية.