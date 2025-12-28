قبضة أمنية تُسقط شبكة آثار… عملات "ساسانية" نادرة في قبضة السلطات الإيرانية

أعلنت الجهات المعنية بالتراث الثقافي في ، السبت، مصادرة 37 قطعة نقدية تاريخية يُعتقد أنها تعود إلى الحقبة الساسانية، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت في مدينة أسد آباد بمحافظة همدان غربي البلاد.



وأوضح التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في أسد آباد أن الضبط جرى نتيجة عملية مشتركة بين وحدة حماية التراث الثقافي وقوى الأمن، أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم وإحالتهم إلى المختص.



وبحسب وكالة " "، نُقلت العملات المضبوطة إلى للتراث الثقافي في محافظة همدان، حيث تخضع حاليًا لفحوصات تقنية ودراسات علمية متخصصة للتحقق من أصالتها، وتحديد قيمتها التاريخية وتاريخ سكّها بدقة.



وأكدت الجهات المختصة أن التحقيقات لا تزال مستمرة، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة تهريب الآثار وحماية الموروث الثقافي .

