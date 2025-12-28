تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
قبضة أمنية تُسقط شبكة آثار… عملات "ساسانية" نادرة في قبضة السلطات الإيرانية
Lebanon 24
28-12-2025
|
01:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الجهات المعنية بالتراث الثقافي في
إيران
، السبت، مصادرة 37 قطعة نقدية تاريخية يُعتقد أنها تعود إلى الحقبة الساسانية، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت في مدينة أسد آباد بمحافظة همدان غربي البلاد.
وأوضح
رئيس دائرة
التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في أسد آباد أن الضبط جرى نتيجة عملية مشتركة بين وحدة حماية التراث الثقافي وقوى الأمن، أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم وإحالتهم إلى
القضاء
المختص.
وبحسب وكالة "
إيرنا
"، نُقلت العملات المضبوطة إلى
المديرية العامة
للتراث الثقافي في محافظة همدان، حيث تخضع حاليًا لفحوصات تقنية ودراسات علمية متخصصة للتحقق من أصالتها، وتحديد قيمتها التاريخية وتاريخ سكّها بدقة.
وأكدت الجهات المختصة أن التحقيقات لا تزال مستمرة، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة تهريب الآثار وحماية الموروث الثقافي
الإيراني
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سوريا: القبض على رأس شبكة سرقة آثار من المتحف الوطني بدمشق
Lebanon 24
سوريا: القبض على رأس شبكة سرقة آثار من المتحف الوطني بدمشق
28/12/2025 17:41:03
28/12/2025 17:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. شبكة دعارة في قبضة الأمن
Lebanon 24
بالصورة.. شبكة دعارة في قبضة الأمن
28/12/2025 17:41:03
28/12/2025 17:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في مصر.. شبكة نسائية للإتجار بالأطفال في قبضة الأمن
Lebanon 24
في مصر.. شبكة نسائية للإتجار بالأطفال في قبضة الأمن
28/12/2025 17:41:03
28/12/2025 17:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"رامز الدب" في قبضة الجيش
Lebanon 24
"رامز الدب" في قبضة الجيش
28/12/2025 17:41:03
28/12/2025 17:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
المديرية العامة
رئيس دائرة
الإيرانية
مديرية ال
الإيراني
الرامي
القضاء
أصالة
تابع
قد يعجبك أيضاً
في بلد عربي… الحبس لشخص عرض كليته للبيع عبر فيسبوك
Lebanon 24
في بلد عربي… الحبس لشخص عرض كليته للبيع عبر فيسبوك
10:30 | 2025-12-28
28/12/2025 10:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة علمية.. أول إشارة فضائية قد تكون نداءً من حضارة على وشك الانهيار!
Lebanon 24
مفاجأة علمية.. أول إشارة فضائية قد تكون نداءً من حضارة على وشك الانهيار!
07:23 | 2025-12-28
28/12/2025 07:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"سنو وايت" قبل العرض… فيلم ديزني يتحول إلى ساحة صراع سياسي وثقافي
Lebanon 24
"سنو وايت" قبل العرض… فيلم ديزني يتحول إلى ساحة صراع سياسي وثقافي
04:49 | 2025-12-28
28/12/2025 04:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 29 عاماً من الغياب… تايلاند ترصد عودة قطة مهددة بالانقراض
Lebanon 24
بعد 29 عاماً من الغياب… تايلاند ترصد عودة قطة مهددة بالانقراض
03:21 | 2025-12-28
28/12/2025 03:21:57
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف علمي يفاجئ الباحثين: الحيتان الحدباء تسمع أصواتًا أعلى مما كان يُعتقد
Lebanon 24
اكتشاف علمي يفاجئ الباحثين: الحيتان الحدباء تسمع أصواتًا أعلى مما كان يُعتقد
00:21 | 2025-12-28
28/12/2025 12:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
04:30 | 2025-12-28
28/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
03:30 | 2025-12-28
28/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
01:04 | 2025-12-28
28/12/2025 01:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
11:00 | 2025-12-27
27/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
02:02 | 2025-12-28
28/12/2025 02:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:30 | 2025-12-28
في بلد عربي… الحبس لشخص عرض كليته للبيع عبر فيسبوك
07:23 | 2025-12-28
مفاجأة علمية.. أول إشارة فضائية قد تكون نداءً من حضارة على وشك الانهيار!
04:49 | 2025-12-28
"سنو وايت" قبل العرض… فيلم ديزني يتحول إلى ساحة صراع سياسي وثقافي
03:21 | 2025-12-28
بعد 29 عاماً من الغياب… تايلاند ترصد عودة قطة مهددة بالانقراض
00:21 | 2025-12-28
اكتشاف علمي يفاجئ الباحثين: الحيتان الحدباء تسمع أصواتًا أعلى مما كان يُعتقد
23:13 | 2025-12-27
برجك اليوم
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
28/12/2025 17:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
28/12/2025 17:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
28/12/2025 17:41:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24