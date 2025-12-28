تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

قبضة أمنية تُسقط شبكة آثار… عملات "ساسانية" نادرة في قبضة السلطات الإيرانية

Lebanon 24
28-12-2025 | 01:24
Doc-P-1460795-639025070744240251.jpg
Doc-P-1460795-639025070744240251.jpg photos 0
أعلنت الجهات المعنية بالتراث الثقافي في إيران، السبت، مصادرة 37 قطعة نقدية تاريخية يُعتقد أنها تعود إلى الحقبة الساسانية، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت في مدينة أسد آباد بمحافظة همدان غربي البلاد.

وأوضح رئيس دائرة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في أسد آباد أن الضبط جرى نتيجة عملية مشتركة بين وحدة حماية التراث الثقافي وقوى الأمن، أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.

وبحسب وكالة "إيرنا"، نُقلت العملات المضبوطة إلى المديرية العامة للتراث الثقافي في محافظة همدان، حيث تخضع حاليًا لفحوصات تقنية ودراسات علمية متخصصة للتحقق من أصالتها، وتحديد قيمتها التاريخية وتاريخ سكّها بدقة.

وأكدت الجهات المختصة أن التحقيقات لا تزال مستمرة، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة تهريب الآثار وحماية الموروث الثقافي الإيراني.
متفرقات

منوعات

المديرية العامة

رئيس دائرة

الإيرانية

مديرية ال

الإيراني

الرامي

القضاء

أصالة

