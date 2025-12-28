تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

بعد 29 عاماً من الغياب… تايلاند ترصد عودة قطة مهددة بالانقراض

Lebanon 24
28-12-2025 | 03:21
سجّلت تايلاند عودة نادرة لقطة الرأس المسطح المهددة بالانقراض بعد غياب 29 عاماً، في تطور اعتُبر إنجازاً بيئياً لافتاً. فقد أعلنت منظمة "بانثيرا" توثيق ظهور هذا النوع لأول مرة منذ عام 1995 في جنوب البلاد، عبر كاميرات مراقبة داخل محمية الأميرة سيريندهورن.

وأظهرت اللقطات، التي التُقطت على مدى عامين، أنثى برفقة صغيرها، ما يؤكد نجاح التكاثر في المنطقة. ويُقدَّر العدد العالمي لهذا النوع بنحو 2500 قطة فقط، وهو من أصغر القطط البرية في جنوب شرق آسيا، ويعتمد على البيئات الرطبة للصيد.

وأكدت "بانثيرا" أن الاكتشاف يعكس نجاح جهود حماية الموائل الطبيعية، في ظل تراجع أعداد القطة سابقاً بسبب فقدان الموائل، والصيد، وتلوث المياه. ومن المتوقع إصدار تقييم دولي جديد لوضعها عام 2026، ما يسلّط الضوء على أهمية تعزيز حماية التنوع البيولوجي قبل فوات الأوان.
