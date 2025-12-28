تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
بعد 29 عاماً من الغياب… تايلاند ترصد عودة قطة مهددة بالانقراض
Lebanon 24
28-12-2025
|
03:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّلت تايلاند عودة نادرة لقطة الرأس المسطح المهددة بالانقراض بعد غياب 29 عاماً، في تطور اعتُبر إنجازاً بيئياً لافتاً. فقد أعلنت منظمة "بانثيرا" توثيق ظهور هذا النوع لأول مرة منذ عام 1995 في جنوب البلاد، عبر كاميرات مراقبة داخل محمية الأميرة سيريندهورن.
وأظهرت اللقطات، التي التُقطت على مدى عامين، أنثى برفقة صغيرها، ما يؤكد نجاح التكاثر في المنطقة. ويُقدَّر العدد العالمي لهذا النوع بنحو 2500 قطة فقط، وهو من أصغر القطط البرية في جنوب
شرق آسيا
، ويعتمد على البيئات الرطبة للصيد.
وأكدت "بانثيرا" أن الاكتشاف يعكس نجاح جهود حماية الموائل الطبيعية، في ظل تراجع أعداد القطة سابقاً بسبب فقدان الموائل، والصيد، وتلوث المياه. ومن المتوقع إصدار تقييم دولي جديد لوضعها عام 2026، ما يسلّط الضوء على أهمية تعزيز حماية التنوع البيولوجي قبل فوات الأوان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عودة سكان المبنى المهدد في بلدة يانوح الى منازلهم بعد التنسيق مع الجيش (الجديد)
Lebanon 24
عودة سكان المبنى المهدد في بلدة يانوح الى منازلهم بعد التنسيق مع الجيش (الجديد)
28/12/2025 17:41:10
28/12/2025 17:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة جديدة تؤجل عودة النجم الفرنسي بعد غياب طويل
Lebanon 24
إصابة جديدة تؤجل عودة النجم الفرنسي بعد غياب طويل
28/12/2025 17:41:10
28/12/2025 17:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل بوشوشة تعود إلى الدراما المصرية بعد 7 سنوات من الغياب
Lebanon 24
أمل بوشوشة تعود إلى الدراما المصرية بعد 7 سنوات من الغياب
28/12/2025 17:41:10
28/12/2025 17:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أكثر من 3 أعوام من الغياب.. بوغبا يعود إلى دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
بعد أكثر من 3 أعوام من الغياب.. بوغبا يعود إلى دوري أبطال أوروبا
28/12/2025 17:41:10
28/12/2025 17:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
شرق آسيا
جنوب شرق
ايلان
آسيا
بريت
حمية
ايلا
بالا
تابع
قد يعجبك أيضاً
في بلد عربي… الحبس لشخص عرض كليته للبيع عبر فيسبوك
Lebanon 24
في بلد عربي… الحبس لشخص عرض كليته للبيع عبر فيسبوك
10:30 | 2025-12-28
28/12/2025 10:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة علمية.. أول إشارة فضائية قد تكون نداءً من حضارة على وشك الانهيار!
Lebanon 24
مفاجأة علمية.. أول إشارة فضائية قد تكون نداءً من حضارة على وشك الانهيار!
07:23 | 2025-12-28
28/12/2025 07:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"سنو وايت" قبل العرض… فيلم ديزني يتحول إلى ساحة صراع سياسي وثقافي
Lebanon 24
"سنو وايت" قبل العرض… فيلم ديزني يتحول إلى ساحة صراع سياسي وثقافي
04:49 | 2025-12-28
28/12/2025 04:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قبضة أمنية تُسقط شبكة آثار… عملات "ساسانية" نادرة في قبضة السلطات الإيرانية
Lebanon 24
قبضة أمنية تُسقط شبكة آثار… عملات "ساسانية" نادرة في قبضة السلطات الإيرانية
01:24 | 2025-12-28
28/12/2025 01:24:30
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف علمي يفاجئ الباحثين: الحيتان الحدباء تسمع أصواتًا أعلى مما كان يُعتقد
Lebanon 24
اكتشاف علمي يفاجئ الباحثين: الحيتان الحدباء تسمع أصواتًا أعلى مما كان يُعتقد
00:21 | 2025-12-28
28/12/2025 12:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
Lebanon 24
العتمة تهدّد اللبنانيين.. أصحاب المولدات أمام خيارات صعبة
04:30 | 2025-12-28
28/12/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
Lebanon 24
في موسم الانفلونزا.. أطعمة تُسرّع التعافي فما هي؟
03:30 | 2025-12-28
28/12/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
01:04 | 2025-12-28
28/12/2025 01:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
Lebanon 24
هل "ابتعد شبح الحرب" بالفعل عن لبنان؟
11:00 | 2025-12-27
27/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء بعد انقطاعها.. هذا ما سيحصل خلال الساعات المقبلة
02:02 | 2025-12-28
28/12/2025 02:02:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:30 | 2025-12-28
في بلد عربي… الحبس لشخص عرض كليته للبيع عبر فيسبوك
07:23 | 2025-12-28
مفاجأة علمية.. أول إشارة فضائية قد تكون نداءً من حضارة على وشك الانهيار!
04:49 | 2025-12-28
"سنو وايت" قبل العرض… فيلم ديزني يتحول إلى ساحة صراع سياسي وثقافي
01:24 | 2025-12-28
قبضة أمنية تُسقط شبكة آثار… عملات "ساسانية" نادرة في قبضة السلطات الإيرانية
00:21 | 2025-12-28
اكتشاف علمي يفاجئ الباحثين: الحيتان الحدباء تسمع أصواتًا أعلى مما كان يُعتقد
23:13 | 2025-12-27
برجك اليوم
فيديو
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
28/12/2025 17:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
28/12/2025 17:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
28/12/2025 17:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24