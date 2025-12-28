تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

مفاجأة علمية.. أول إشارة فضائية قد تكون نداءً من حضارة على وشك الانهيار!

Lebanon 24
28-12-2025 | 07:23
لطالما تصوّر البشر أن لقاءهم الأول مع كائنات فضائية سيكون حدثاً استثنائياً، إما غزواً مثيراً كما في أفلام الخيال العلمي، أو تواصلاً سلمياً مع حضارة متقدمة تنقل للبشرية المعرفة والحكمة.

غير أن دراسة علمية جديدة تغيّر هذا التصور جذرياً، مقدّمة سيناريو أكثر غرابة وربما أكثر قتامة: فقد تكون أول إشارة نتلقاها من حضارة خارج الأرض صدى لانهيارها النهائي.

وأشارت الدراسة، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني، إلى أن أول اتصال محتمل مع كائنات فضائية قد لا يكون لحظة احتفالية أو لقاء ودياً، بل قد يتم مع حضارة تمر بمرحلة انهيار كامل.

فرضية "الإسكاتون"
أعدّ عالم الفلك ديفيد كيبينغ من جامعة كولومبيا هذه الدراسة استناداً إلى ما يُعرف بـفرضية "الإسكاتون"، التي تفترض أن الحضارات، مثل النجوم، تصل إلى ذروة نشاطها ووضوحها قبل أن تختفي مباشرة.

ويشير كيبينغ إلى أن السبب وراء ذلك مرتبط بما يُسمّى بانحياز الرصد، أي أن العلماء عادة يلاحظون الظواهر النادرة والمتطرفة أولاً، لأنها تكون أكثر وضوحاً وأسهل في الرصد.

ويشبّه الباحث هذه الظاهرة بالنجوم العملاقة المحتضرة، التي تمثل جزءاً ضئيلاً من عمر النجوم لكنها تبرز بشكل كبير لأنها شديدة السطوع.

نداء أخير
وتطبق الدراسة نفس المبدأ على الحضارات الفضائية، حيث أن الحضارات المستقرة والمتقدمة عادةً أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وأقل إصداراً للضجيج الكوني، ما يجعل اكتشافها أمراً صعباً.

أما الحضارات التي تمر بأزمة كبيرة أو انهيار محتمل، فقد تصدر كميات غير طبيعية من الطاقة أو إشارات قوية، ما يزيد فرص رصدها.

وأوضح كيبينغ أن هذه "الحضارات الصاخبة" قد تكون نتيجة كوارث مثل حروب نووية، انهيارات بيئية شديدة، أو محاولات يائسة لبث إشارات فضائية طلباً للمساعدة.

وأشار أيضاً إلى أن إشارة Wow! Signal التي رُصدت عام 1977 قد تكون مثالاً على نداء أخير من حضارة على وشك الزوال.


زيادة فرص اكتشاف حضارة فضائية

واقترحت الدراسة، المقرر نشرها في مجلة Monthly Notices of the Royal Astronomical Society، أن يغيّر العلماء أسلوب البحث عن الحياة خارج الأرض، عبر المسح المستمر للسماء بالكامل بدلاً من التركيز على أنظمة نجمية محددة، مع الانتباه إلى الإشارات القصيرة والغريبة أو التغيرات المفاجئة وغير المفسَّرة.

ورغم أن الفكرة قد تبدو قاتمة، يرى الباحث أن هذه المقاربة قد تزيد فرص اكتشاف أول دليل على وجود حضارة فضائية، حتى وإن كان ذلك الدليل قادماً من حضارة في لحظاتها الأخيرة. (العربية) 
