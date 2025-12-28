تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

في بلد عربي… الحبس لشخص عرض كليته للبيع عبر فيسبوك

Lebanon 24
28-12-2025 | 10:30
في حادثة لافتة، أقدم رجل أردني على عرض كليته للبيع مقابل 25 ألف دينار، بحجة حاجته إلى تسديد دين مترتب عليه، ما أدى إلى ملاحقته قضائيًا والحكم عليه بالحبس لمدة عام كامل بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وقضت محكمة صلح جزاء الرصيفة غيابيًا بإدانة المتهم بتهمة مخالفة أحكام المادة (4/ج) من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان، بالاستناد إلى المادة (10) من القانون نفسه، وحكمت عليه بالحبس سنة واحدة إضافة إلى إلزامه بدفع الرسوم.


وجاء حكم المحكمة بعد أن "ثبت لها أن المشتكى عليه قام بوضع منشور على الفيسبوك يتضمن إعلانه عن رغبته ببيع كليته مقابل مبلغ نقدي، وقال: "أنا متقاعد عمري 50 سنة أتمتع بصحة جيدة جداً.. أعرض كليتي للبيع مقابل مبلغ 25 ألف دينار لسداد الدين اللي في ذمتي".


وبحسب الصحف الأردنية، تتبعت وحدة الجرائم الإلكترونية المنشور وصولاً للمشتكى عليه، إذ تم ضبطه وإجراء الفحوص الطبية اللازمة له لبيان إذا ما كان قد قام بتنفيذ العرض من عدمه، وقد تبين أن جسده سليم ولا يوجد به أي إصابات، وأن الكلى سليمة وتعمل بصورة طبيعية.
 
