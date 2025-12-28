تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
السجن المؤبد لصياد قتل زوجته عمدًا في مصر

Lebanon 24
28-12-2025 | 12:21
قضت محكمة جنايات فوه الدائرة الثالثة بمحافظة كفر الشيخ في مصر، بمعاقبة صياد 25 عامًا بالسجن المؤبد، بعد إدانته بقتل زوجته عمدًا داخل مسكنهما بدائرة مركز شرطة البرلس، كما أمرت المحكمة بمصادرة السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وألزمت المحكمة المتهم بسداد مبلغ 101 آلاف جنيه لأسرة المجني عليها على سبيل التعويض المدني المؤقت، إلى جانب إلزامه بالمصروفات الجنائية ومصروفات الدعوى المدنية وأتعاب المحاماة.


وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل وجود زوجته داخل غرفة نومها، وعلى خلفية خلافات زوجية نشبت بينهما، اعتدى عليها مستخدمًا سكينًا، ما أدى إلى إصابتها بإصابات أودت بحياتها، وفقًا لما ورد بتقرير الصفة التشريحية، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة إحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية. (اليوم السابغ)
