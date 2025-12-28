تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
السجن المؤبد لصياد قتل زوجته عمدًا في مصر
Lebanon 24
28-12-2025
|
12:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت محكمة جنايات فوه
الدائرة الثالثة
بمحافظة
كفر الشيخ
في مصر، بمعاقبة صياد 25 عامًا بالسجن المؤبد، بعد إدانته بقتل زوجته عمدًا داخل مسكنهما بدائرة مركز شرطة
البرلس
، كما أمرت المحكمة بمصادرة السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.
وألزمت المحكمة المتهم بسداد مبلغ 101 آلاف جنيه لأسرة المجني عليها على سبيل التعويض المدني المؤقت، إلى جانب إلزامه بالمصروفات الجنائية ومصروفات الدعوى المدنية وأتعاب المحاماة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل وجود زوجته داخل غرفة نومها، وعلى خلفية خلافات زوجية نشبت بينهما، اعتدى عليها مستخدمًا سكينًا، ما أدى إلى إصابتها بإصابات أودت بحياتها، وفقًا لما ورد بتقرير الصفة التشريحية، كما أسندت
النيابة
للمتهم تهمة إحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية. (اليوم السابغ)
أيضاً في منوعات
14:09 | 2025-12-28
تعرف على أبرز ترندات 2025
10:30 | 2025-12-28
في بلد عربي… الحبس لشخص عرض كليته للبيع عبر فيسبوك
07:23 | 2025-12-28
مفاجأة علمية.. أول إشارة فضائية قد تكون نداءً من حضارة على وشك الانهيار!
04:49 | 2025-12-28
"سنو وايت" قبل العرض… فيلم ديزني يتحول إلى ساحة صراع سياسي وثقافي
03:21 | 2025-12-28
بعد 29 عاماً من الغياب… تايلاند ترصد عودة قطة مهددة بالانقراض
01:24 | 2025-12-28
قبضة أمنية تُسقط شبكة آثار… عملات "ساسانية" نادرة في قبضة السلطات الإيرانية
