السجن المؤبد لصياد قتل زوجته عمدًا في مصر

قضت محكمة جنايات فوه بمحافظة في مصر، بمعاقبة صياد 25 عامًا بالسجن المؤبد، بعد إدانته بقتل زوجته عمدًا داخل مسكنهما بدائرة مركز شرطة ، كما أمرت المحكمة بمصادرة السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.



وألزمت المحكمة المتهم بسداد مبلغ 101 آلاف جنيه لأسرة المجني عليها على سبيل التعويض المدني المؤقت، إلى جانب إلزامه بالمصروفات الجنائية ومصروفات الدعوى المدنية وأتعاب المحاماة.





وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل وجود زوجته داخل غرفة نومها، وعلى خلفية خلافات زوجية نشبت بينهما، اعتدى عليها مستخدمًا سكينًا، ما أدى إلى إصابتها بإصابات أودت بحياتها، وفقًا لما ورد بتقرير الصفة التشريحية، كما أسندت للمتهم تهمة إحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية. (اليوم السابغ)

Advertisement