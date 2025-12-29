"تحدّي بطيخ" ينتهي بوفاة متسابق

وبحسب ما أُفيد، كان سيراسوما، وهو أب لأربعة أطفال، يتنافس مع خمسة مشاركين آخرين على تناول قطعة بطيخ بأسرع وقت ممكن من طاولة منخفضة "من دون استخدام اليدين"، مقابل جائزة بسيطة عبارة عن حصة من .ووفق روايات شهود ، بدأ الرجل بالاختناق بعد وقت قصير من انطلاق المسابقة، فيما حاول الحاضرون تقديم إسعافات أولية شملت الإنعاش القلبي الرئوي، قبل وصول فرق الطوارئ بعد نحو 25 دقيقة. ونُقل إلى وحدة الرعاية الطارئة في ساو بيدرو، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه، وسُجلت الوفاة نتيجة اختناق بسبب انسداد مجرى الهواء.بدورها، أكدت إدارة منتجع "ساو بيدرو ثيرماس" تقديم الدعم لعائلة الضحية، مع التشديد على احترام خصوصيتهم.وفي موازاة ذلك، قالت زوجته إن انخفاض الطاولة مقارنة بطول زوجها (5 أقدام و11 بوصة) أجبره على وضعية قد تكون ساهمت في ما حصل، مضيفة أن الطاقم المنظم لم يكن مهيأً للتعامل مع الطوارئ، وأن الإسعافات الأولى قدمها ضيوف قبل وصول ممرضة "من دون تدخل فعلي"، على حد قولها.وأشارت سانتوس إلى أنها تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية لتوضيح الملابسات ومحاسبة المسؤولين ومنع تكرار الحادث. (العين)