13
o
بيروت
11
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
16
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
-2
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
منوعات
"تحدّي بطيخ" ينتهي بوفاة متسابق
Lebanon 24
29-12-2025
|
12:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد منتجع في مدينة ساو
بيدرو
بالبرازيل حادثة مأساوية خلال مسابقة "أكل البطيخ"، بعدما اختنق المتسابق كارلوس سيراسوما (37 عاماً) أثناء التحدي، قبل أن تُعلن وفاته لاحقاً في المستشفى.
وبحسب ما أُفيد، كان سيراسوما، وهو أب لأربعة أطفال، يتنافس مع خمسة مشاركين آخرين على تناول قطعة بطيخ بأسرع وقت ممكن من طاولة منخفضة "من دون استخدام اليدين"، مقابل جائزة بسيطة عبارة عن حصة من
البطاطس المقلية
.
البطاطس المقلية
.
ووفق روايات شهود
عيان
، بدأ الرجل بالاختناق بعد وقت قصير من انطلاق المسابقة، فيما حاول الحاضرون تقديم إسعافات أولية شملت الإنعاش القلبي الرئوي، قبل وصول فرق الطوارئ بعد نحو 25 دقيقة. ونُقل إلى وحدة الرعاية الطارئة في ساو بيدرو، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه، وسُجلت الوفاة نتيجة اختناق بسبب انسداد مجرى الهواء.
بدورها، أكدت إدارة منتجع "ساو بيدرو ثيرماس" تقديم الدعم لعائلة الضحية، مع التشديد على احترام خصوصيتهم.
وفي موازاة ذلك، قالت زوجته
كيمبرلي
سانتوس
إن انخفاض الطاولة مقارنة بطول زوجها (5 أقدام و11 بوصة) أجبره على وضعية قد تكون ساهمت في ما حصل، مضيفة أن الطاقم المنظم لم يكن مهيأً للتعامل مع الطوارئ، وأن الإسعافات الأولى قدمها ضيوف قبل وصول ممرضة "من دون تدخل فعلي"، على حد قولها.
وأشارت سانتوس إلى أنها تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية لتوضيح الملابسات ومحاسبة المسؤولين ومنع تكرار الحادث. (العين)
