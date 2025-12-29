تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

لأنّه هدّدها.. أم تطلق النار على ابنها

Lebanon 24
29-12-2025 | 16:34
A-
A+
Doc-P-1461487-639026484361779517.png
Doc-P-1461487-639026484361779517.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وُجّهت إلى أمّ في ولاية فلوريدا تُدعى روزيتا سميث (50 عاماً) تهمة "الاعتداء الجسيم"، بعد اتهامها بإطلاق النار على ابنها في فخذه خارج مطعم "ريد روستر" يوم عيد الميلاد.

وبحسب إفادة توقيف، استُدعيت شرطة ميامي إلى المكان قرابة الساعة 5:30 مساءً يوم الخميس 25 كانون الأول، حيث عثر عناصرها على الضحية ممدداً على الأرض ينزف من فخذه الأيسر، قبل نقله إلى المستشفى. وقال الضحية للمحققين إن الخلاف بدأ داخل المطعم ثم استمر خارجه وأثناء وجودهما في سيارة والدته، قبل أن تُخرج مسدساً ويغادر السيارة، لتُطلق رصاصة واحدة أصابته، ثم غادرت الموقع.

في المقابل، أفادت سميث أثناء الاستجواب بأن ابنها هدّدها بالاعتداء داخل السيارة ورفض مغادرتها، معتبرة أنها تصرفت دفاعاً عن النفس. وأظهرت سجلات المحكمة أنها دفعت ببراءتها في 26 كانون الأول، مع تحديد جلسة بشأن الحبس الاحتياطي يوم الاثنين 29 كانون الأول. (بيبول)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منع اسرائيلي لأي تفاعل مع تهديد قاسم: سقوط اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:19:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: اعتداءات الاحتلال الوحشية في قطاع غزة تصعيد خطير يهدد بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:19:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بن غفير: أدعم الجنود الذين أطلقوا النار على إرهابيين خرجوا من مبنى في جنين وقد تصرفوا كما هو متوقع منهم تماما
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:19:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تطلق النار باتجاه المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:19:32 Lebanon 24 Lebanon 24

ولاية فلوريدا

عيد الميلاد

فلوريدا

بيبول

فلور

سميث

زيتا

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:49 | 2025-12-29
Lebanon24
16:28 | 2025-12-29
Lebanon24
15:40 | 2025-12-29
Lebanon24
12:38 | 2025-12-29
Lebanon24
10:47 | 2025-12-29
Lebanon24
10:42 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24