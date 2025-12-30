تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

رصد ثعبان نادر شديد السمية.. شاهدوه (فيديو)

Lebanon 24
30-12-2025 | 04:36
انتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يُظهر ثعبانا نادرا من نوع "كريت النطاقات" شديد السمية Bungarus fasciatus، وهو ينساب برشاقة عبر المياه أثناء دورية ليلية لضابط في دائرة الغابات الهندية.

 

وأثار المشهد إعجاب الضابط الذي شارك الفيديو على حسابه الرسمي، ليصبح لاحقا حديث المتابعين على الإنترنت، ويثير نقاشات حول جمال الطبيعة.

 

ويُعرف كريت النطاقات بمظهره اللافت، حيث تتناوب على جسده العصابات الصفراء والسوداء، وهو ما جعله واحدا من أكثر الثعابين تميزا بصريا في الهند

 

وعلى الرغم من جماله، يُعد هذا الثعبان ساما للغاية؛ إذ يحتوي سمه على مواد عصبية تؤثر على الجهاز العصبي للبشر، وقد يسبب أضرارا كبيرة إذا لم يُعالج سريعا. ومع ذلك، يشتهر بطبعه الخجول ويميل لتجنب البشر، ولا يهاجم إلا عند استفزازه.

 

ويسهم كريت النطاقات بشكل مهم في النظام البيئي؛ إذ ينظم أعداد الزواحف والثدييات الصغيرة، ويعكس صحة البيئة التي يعيش فيها. يعيش عادة في الجحور، أو بين فضلات الأوراق، أو بالقرب من المسطحات المائية، وينشط بشكل رئيس ليلاً.

 

وعلق الضابط على الفيديو قائلاً: "تلك العصابات الجميلة... كيف وفرت لها الطبيعة فرقًا متميزة جدًا!"، وهو ما أبدى المتابعون إعجابهم به، ورووا تجاربهم الشخصية مع الحياة البرية.

Those beautiful bands. Banded krait is highly venomous snake found in India. Found this randomly during night patrolling. How nature provided them so distinct bands !! pic.twitter.com/it2s1vf8yY

ويؤكد الخبراء أن التعامل الهادئ والحذر مع كريت النطاقات أمر أساسي لتجنب أي مخاطر، موضحين أن هذا النوع، رغم سميته، يلعب دورا حيويا في الحفاظ على التوازن البيئي ويستحق الاحترام والتقدير.

دائرة الغابات

الهندية

الهندي

إنترنت

جمال ا

الصفرا

الهند

بيرة

Lebanon24
06:38 | 2025-12-30
Lebanon24
05:36 | 2025-12-30
Lebanon24
00:22 | 2025-12-30
Lebanon24
23:00 | 2025-12-29
Lebanon24
23:00 | 2025-12-29
Lebanon24
16:49 | 2025-12-29
