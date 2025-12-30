رصد ثعبان نادر شديد السمية.. شاهدوه (فيديو)

انتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يُظهر ثعبانا نادرا من نوع "كريت النطاقات" شديد السمية Bungarus fasciatus، وهو ينساب برشاقة عبر المياه أثناء دورية ليلية لضابط في .

وأثار المشهد إعجاب الضابط الذي شارك الفيديو على حسابه الرسمي، ليصبح لاحقا حديث المتابعين على الإنترنت، ويثير نقاشات حول جمال الطبيعة.

ويُعرف كريت النطاقات بمظهره اللافت، حيث تتناوب على جسده العصابات الصفراء والسوداء، وهو ما جعله واحدا من أكثر الثعابين تميزا بصريا في .

وعلى الرغم من جماله، يُعد هذا الثعبان ساما للغاية؛ إذ يحتوي سمه على مواد عصبية تؤثر على الجهاز العصبي للبشر، وقد يسبب أضرارا كبيرة إذا لم يُعالج سريعا. ومع ذلك، يشتهر بطبعه الخجول ويميل لتجنب البشر، ولا يهاجم إلا عند استفزازه.

ويسهم كريت النطاقات بشكل مهم في النظام البيئي؛ إذ ينظم أعداد الزواحف والثدييات الصغيرة، ويعكس صحة البيئة التي يعيش فيها. يعيش عادة في الجحور، أو بين فضلات الأوراق، أو بالقرب من المسطحات المائية، وينشط بشكل رئيس ليلاً.

وعلق الضابط على الفيديو قائلاً: "تلك العصابات الجميلة... كيف وفرت لها الطبيعة فرقًا متميزة جدًا!"، وهو ما أبدى المتابعون إعجابهم به، ورووا تجاربهم الشخصية مع الحياة البرية.

Those beautiful bands. Banded krait is highly venomous snake found in India. Found this randomly during night patrolling. How nature provided them so distinct bands !! pic.twitter.com/it2s1vf8yY

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) December 28, 2025

ويؤكد الخبراء أن التعامل الهادئ والحذر مع كريت النطاقات أمر أساسي لتجنب أي مخاطر، موضحين أن هذا النوع، رغم سميته، يلعب دورا حيويا في الحفاظ على التوازن البيئي ويستحق الاحترام والتقدير.