منوعات
خلال برنامج.. سيّدة تُفاجىء المتابعين باعتراف خطير: زوجي قتل ابنتي قبل 30 عاماً
Lebanon 24
30-12-2025
|
10:19
كشفت سيدة تركية كانت ضيفة على
برنامج تلفزيوني
، أن ابنتها أمينة يلدرمجان التي اختفت بعمر 4 سنوات عام 1995، قُتلت بطريقة مروعة على يدّ زوجها الذي ألقى جثة الطفلة المقطعة في القمامة.
ولجأ عم الطفلة وابنته لبرنامج التحقيقات التلفزيوني
التركي
الشهير "مع موغي آنلي" للكشف عن مصير أمينة بعدما رفضت والدتها طوال سنوات إبلاغهم عن مكان وجودها.
واعترفت الأم على الهواء مباشرةً، أن زوجها قتل طفلتها وقطّع جثتها بآلة في منزله يستخدمها لصنع المسابيح.
وانهارت الأم في الاستوديو وهي تعترف بما جرى لابنتها، وكيف وضع الزوج جثة ابنتها في كيس أسود ورماها في منطقة في مدينة إسكندرون.
وقالت الأم إنها كانت مقيدة لحظة ارتكاب الجريمة، وتعرضت للضرب من زوجها إيرجان، وصمتت عن مقتل ابنتها التي أنجبتها من زوج سابق، بسبب تهديد زوجها القاتل لها ولعائلتها إذا كشفوا مصير الطفلة.
وشارك في البرنامج الزوج المتهم بالقتل، وبناته من زواج آخر، اللواتي كشفنَّ عن اتهام والدهنَّ بالتحرش الجنسي عام 2004، وقد سجن بسبب تلك التهمة. (ارم نيوز)
