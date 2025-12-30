تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

زوج يقاضي زوجته بعد رفضها التبرع له بالكبد!

Lebanon 24
30-12-2025 | 12:39
A-
A+
Doc-P-1461882-639027251635920031.jpg
Doc-P-1461882-639027251635920031.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رفع رجل كوري جنوبي دعوى قضائية ضد زوجته بتهمة "الهجر الخبيث"، بعد أن رفضت التبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياته.

وفقًا للصحف المحلية، الزوجان في الثلاثينيات من العمر، مرتبطان منذ ثلاث سنوات ولديهما طفلان صغيران.

تغيرت حياتهما جذريًا في الشتاء الماضي، حين تم تشخيص الزوج بمرض نادر في الكبد يُعرف باسم "تليف القنوات الصفراوية الأولي" (Primary Biliary Cirrhosis).

أخبر الأطباء الزوج أن حياته قد لا تتجاوز عامًا واحدًا دون إجراء عملية زراعة كبد.

تم إدراجه في قائمة انتظار الزرع، وتلقى الدعم الكامل من والديه اللذين تكفلا بمصاريف العلاج، إضافة إلى رعاية زوجته له طوال فترة المرض.

في لحظة أمل، اكتشف الأطباء أن الزوجة مؤهلة للتبرع، وكان توافق الأنسجة بينهما أكثر من 95٪، ما اعتُبر فرصة نادرة لإنقاذ حياته.

لكن الزوجة أخبرت الأطباء وعائلة الزوج أنها تعاني من "رهاب من الإبر والأدوات الحادة"، مما منعها من إجراء الجراحة للتبرع بالكبد.

شعر الزوج بالصدمة وبدأ ينتقد جهودها في رعايته، بينما ضغط والداه عليها أيضًا، متهمينها بعدم الاستفادة من قدرتها على إنقاذه.

لاحقًا، تم العثور على متبرع آخر دماغه ميت، وخضع الزوج لعملية زراعة ناجحة. بعد شفائه، تحقق الزوج من أسباب رفض زوجته للتبرع، واكتشف أنها خضعت سابقًا لعدة فحوصات وعمليات جراحية دون مشاكل، ما كشف أن خوفها كان مرتبطًا بمضاعفات محتملة قد تؤثر على قدرتها على رعاية الأطفال، وليس من الإبر نفسها.

ورغم تبرير الزوجة، رفع الزوج الدعوى، لكن محكمة سيول رفضتها، مؤكدة أن التبرع بالأعضاء قرار شخصي يتعلق بالاستقلالية الجسدية للفرد ولا يُعد واجبًا زوجيًا، وأن رفض الزوجة كان لأسباب منطقية تتعلق برعاية أطفالها.

وفي النهاية، اتفق الزوجان على الطلاق، وحصلت الزوجة على حضانة الطفلين، مع استمرار دعمها المالي لزوجها خلال فترة تعافيه. (آرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النظام النوردي يقلّص دهون الكبد ويحسّن سكر الدم
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يؤثر تليف الكبد على أمراض القلب؟
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24
عادات تدمر الكبد تدريجيا.. ما هي؟
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذا السبب... فنانٌ شهير يُقاضي عروسين!
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24

محكمة سيول

الاستقلال

الجراح

الصفرا

العلا

الطف

كوري

بالا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:15 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:07 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:19 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:55 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:15 | 2025-12-30
Lebanon24
15:21 | 2025-12-30
Lebanon24
15:07 | 2025-12-30
Lebanon24
14:21 | 2025-12-30
Lebanon24
10:19 | 2025-12-30
Lebanon24
09:42 | 2025-12-30
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24