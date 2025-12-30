زوج يقاضي زوجته بعد رفضها التبرع له بالكبد!

رفع رجل جنوبي دعوى قضائية ضد زوجته بتهمة "الهجر الخبيث"، بعد أن رفضت التبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياته.



وفقًا للصحف المحلية، الزوجان في الثلاثينيات من العمر، مرتبطان منذ ثلاث سنوات ولديهما طفلان صغيران.



تغيرت حياتهما جذريًا في الشتاء الماضي، حين تم تشخيص الزوج بمرض نادر في الكبد يُعرف باسم "تليف القنوات الصفراوية الأولي" (Primary Biliary Cirrhosis).



أخبر الأطباء الزوج أن حياته قد لا تتجاوز عامًا واحدًا دون إجراء عملية زراعة كبد.



تم إدراجه في قائمة انتظار الزرع، وتلقى الدعم الكامل من والديه اللذين تكفلا بمصاريف العلاج، إضافة إلى رعاية زوجته له طوال فترة المرض.



في لحظة أمل، اكتشف الأطباء أن الزوجة مؤهلة للتبرع، وكان توافق الأنسجة بينهما أكثر من 95٪، ما اعتُبر فرصة نادرة لإنقاذ حياته.



لكن الزوجة أخبرت الأطباء وعائلة الزوج أنها تعاني من "رهاب من الإبر والأدوات الحادة"، مما منعها من إجراء الجراحة للتبرع بالكبد.



شعر الزوج بالصدمة وبدأ ينتقد جهودها في رعايته، بينما ضغط والداه عليها أيضًا، متهمينها بعدم الاستفادة من قدرتها على إنقاذه.



لاحقًا، تم العثور على متبرع آخر دماغه ميت، وخضع الزوج لعملية زراعة ناجحة. بعد شفائه، تحقق الزوج من أسباب رفض زوجته للتبرع، واكتشف أنها خضعت سابقًا لعدة فحوصات وعمليات جراحية دون مشاكل، ما كشف أن خوفها كان مرتبطًا بمضاعفات محتملة قد تؤثر على قدرتها على رعاية الأطفال، وليس من الإبر نفسها.



ورغم تبرير الزوجة، رفع الزوج الدعوى، لكن رفضتها، مؤكدة أن التبرع بالأعضاء قرار شخصي يتعلق بالاستقلالية الجسدية للفرد ولا يُعد واجبًا زوجيًا، وأن رفض الزوجة كان لأسباب منطقية تتعلق برعاية أطفالها.



وفي النهاية، اتفق الزوجان على الطلاق، وحصلت الزوجة على حضانة الطفلين، مع استمرار دعمها المالي لزوجها خلال فترة تعافيه. (آرم نيوز)

