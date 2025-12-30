الحمل

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك اليوم أن تنتبه لعلاقتك بمن حولك واعتمد اللباقة.



مهنيا وماليا: ما زال القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعتني بحساباتك وبدراسة أمورك المهنية والمالية.



الثور

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك اليوم تشع حضورا وحماسا وتعبر عن نفسك بسهولة.



عاطفيا وعائليا: يضعك الأهل والأحباب في مقدمة اهتمامهم وتعرف لقاءات جميلة.



الجوزاء



عاطفيا: رغم التشوش.. فينوس بمنزلك الثامن تساعدك أن تقترب بلطف ممن تحب وتخلق أجواء رومانسية، فقط لا تتحدث عن أخبارك وتجنب التعالي.



مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي يجعلك اليوم راغبا في الاسترخاء، ومن المهم أن تأخذ وافرا من الراحة ولا تعلن خططك، وانتبه لحقوقك.



السرطان

مهنيا وماليا وعائليا: رغم الضغوط.. عطارد بمنزل العمل يمنحك إصرارا على القيام بواجباتك على أكمل وجه، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.



عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. القمر بمنزل الأصدقاء يساعدك على التواصل بصورة أفضل مع من تحب، وقد تلتقي بمن يدعم خطواتك من أصدقاء مخلصين.





مهنيا واجتماعيا: معاكسة القمر لبرجك تصيبك بالتوتر والضغط وعليك أن تثق بنفسك وترتب أولوياتك.



عاطفيا: اليوم عليك أن تقاوم الشكوك ولا تترك نفسك تقع فريسة للظنون.





مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يفتح اليوم المجال أمامك لتحقيق مكاسب ونجاحات والوقت مناسب لترتيب سفر أو للقيام برحلة.



عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. يمكنك أن تجذب إليك المحبين، وقد تجمعك بهم أوقات حلوة.



الميزان

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم لتخطط جيدا لمستقبلك وتزدهر مواهبك الحسابية ويساعدك ذلك على موازنة حالتك المادية.



اجتماعيا وعاطفيا: الوضع الفلكي يساعدك على توطيد علاقتك بمن تحب وبمن حولك.





عاطفيا: القمر في مواجهة برجك قد يجعلك اليوم راغبا في التمرد على القيود.. حاول أن تتجنب المبالغة في الغضب تفاديا للصدام.



مهنيا واجتماعيا: احمِ نفسك وحافظ على حقوقك، وكن حذرا ولبقا، وحاول أن ترد على الاستفزازات بأسلوب هادئ.





عاطفيا واجتماعيا: عطارد في برجك يمنحك قدرة على التأثير في الجنس الآخر وتحسن التصرف مع الجميع.



مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل يمدك اليوم بالنشاط وبكل الإصرار على محاربة الفوضى في شئونك المهنية.



الجدي

عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك بأن تعيش الحياة كما تتمنى، وتنعم بالسعادة مع من تحب.



مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي يمنحك طاقة بدنية تساعدك على إنجاز ما عليك من واجبات واليوم مناسب للاستمتاع بحياتك العائلية.



الدلو

عاطفيا: اليوم يجب أن تكون واقعيا ولا تكن متطلبا في علاقتك بمن تحب.



مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك وقد تشتد حساسيتك.. حاول اليوم أن تأخذ الأمور ببساطة، واهتم بترتيب أولوياتك تفاديا للتشوش.





مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تنظر اليوم للعالم نظرة جديدة وتواكب التطور من حولك وتتمتع بحضور أخاذ.



عاطفيا وعائليا: تستطيع اليوم أن توطد الروابط الأسرية والعاطفية تحكم بعدل على الأمور وإذا أصريت على نصرة الحق.

