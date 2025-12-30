تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
30-12-2025 | 22:36
الحمل
عاطفيا واجتماعيا: الفلك ينصحك اليوم أن تنتبه لعلاقتك بمن حولك واعتمد اللباقة.

مهنيا وماليا: ما زال القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعتني بحساباتك وبدراسة أمورك المهنية والمالية.

الثور
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك اليوم تشع حضورا وحماسا وتعبر عن نفسك بسهولة.

عاطفيا وعائليا: يضعك الأهل والأحباب في مقدمة اهتمامهم وتعرف لقاءات جميلة.

الجوزاء

عاطفيا: رغم التشوش.. فينوس بمنزلك الثامن تساعدك أن تقترب بلطف ممن تحب وتخلق أجواء رومانسية، فقط لا تتحدث عن أخبارك وتجنب التعالي.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي يجعلك اليوم راغبا في الاسترخاء، ومن المهم أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة ولا تعلن خططك، وانتبه لحقوقك.

السرطان
مهنيا وماليا وعائليا: رغم الضغوط.. عطارد بمنزل العمل يمنحك إصرارا على القيام بواجباتك على أكمل وجه، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر. 

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. القمر بمنزل الأصدقاء يساعدك على التواصل بصورة أفضل مع من تحب، وقد تلتقي بمن يدعم خطواتك من أصدقاء مخلصين.

الأسد
مهنيا واجتماعيا: معاكسة القمر لبرجك تصيبك بالتوتر والضغط وعليك أن تثق بنفسك وترتب أولوياتك.

عاطفيا: اليوم عليك أن تقاوم الشكوك ولا تترك نفسك تقع فريسة للظنون.

العذراء
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يفتح اليوم المجال أمامك لتحقيق مكاسب ونجاحات والوقت مناسب لترتيب سفر أو للقيام برحلة.

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. يمكنك أن تجذب إليك المحبين، وقد تجمعك بهم أوقات حلوة.

الميزان
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم لتخطط جيدا لمستقبلك وتزدهر مواهبك الحسابية ويساعدك ذلك على موازنة حالتك المادية.

اجتماعيا وعاطفيا: الوضع الفلكي يساعدك على توطيد علاقتك بمن تحب وبمن حولك.

العقرب
عاطفيا: القمر في مواجهة برجك قد يجعلك اليوم راغبا في التمرد على القيود.. حاول أن تتجنب المبالغة في الغضب تفاديا للصدام.

مهنيا واجتماعيا: احمِ نفسك وحافظ على حقوقك، وكن حذرا ولبقا، وحاول أن ترد على الاستفزازات بأسلوب هادئ.

القوس
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في برجك يمنحك قدرة على التأثير في الجنس الآخر وتحسن التصرف مع الجميع.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل يمدك اليوم بالنشاط وبكل الإصرار على محاربة الفوضى في شئونك المهنية.

الجدي
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك بأن تعيش الحياة كما تتمنى، وتنعم بالسعادة مع من تحب.

مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي يمنحك طاقة بدنية تساعدك على إنجاز ما عليك من واجبات واليوم مناسب للاستمتاع بحياتك العائلية.

الدلو
عاطفيا: اليوم يجب أن تكون واقعيا ولا تكن متطلبا في علاقتك بمن تحب.

مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك وقد تشتد حساسيتك.. حاول اليوم أن تأخذ الأمور ببساطة، واهتم بترتيب أولوياتك تفاديا للتشوش.

الحوت
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تنظر اليوم للعالم نظرة جديدة وتواكب التطور من حولك وتتمتع بحضور أخاذ.

عاطفيا وعائليا: تستطيع اليوم أن توطد الروابط الأسرية والعاطفية إذا كنت تحكم بعدل على الأمور وإذا أصريت على نصرة الحق.
