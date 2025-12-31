تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

بالصور: وفاة أضخم رجل في العالم عن 41 عامًا

Lebanon 24
31-12-2025 | 02:50
A-
A+
Doc-P-1462029-639027716556733853.jfif
Doc-P-1462029-639027716556733853.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي خوان بيدرو فرانكو، المعروف كأضخم رجل في العالم، عن عمر 41 عامًا في مستشفى بولاية أغواسكالينتس في وسط المكسيك يوم 24 كانون الأول، إثر مضاعفات عدوى كلوية حادة، وفق ما أكده طبيبه خوسيه أنطونيو كاستانيدا.

وكان فرانكو قد حقق شهرة عالمية عام 2017 بعد أن سجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأضخم شخص حي في العالم، حين بلغ وزنه نحو 600 كيلوغرام، وظل طريح الفراش لفترات طويلة بسبب السمنة المفرطة.

وفي عام 2017 أيضًا، بدأ فرانكو برنامجًا طبيًا مكثفًا شمل نظامًا غذائيًا متوسطياً وعمليتين جراحيتين لعلاج السمنة، ما مكّنه من فقدان نحو نصف وزنه واستعادة القدرة على الحركة، وتقليل مخاطر مضاعفات السكري وأمراض القلب، رغم تاريخه الصحي الطويل.

كما نجح فرانكو في النجاة من فيروس كورونا عام 2020، على الرغم من تصنيفه ضمن الفئات عالية الخطورة.

ووصف طبيبه حالته بأنها من أكثر الحالات تعقيدًا التي تعامل معها، مشيرًا إلى أن صراحته حول معاناته ساعدت في تسليط الضوء على السمنة كمرض مزمن يحتاج إلى رعاية مستمرة وطويلة الأمد.

فرانكو كان يعبر عن تحدياته اليومية مع وزنه، مؤكّدًا بعد الجراحة أن مجرد القدرة على أداء أبسط الحركات اليومية كانت تجربة مدهشة بالنسبة له. 
 
خوان بيدرو فرانكو
 
خوان بيدرو فرانكو
 
خوان بيدرو فرانكو
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصور.. أجمل 10 شوارع في العالم لعام 2025
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 12:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 12:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أنهى حياته بطريقة مروعة.. وفاة نجم شهير عن 46 عاماً (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 12:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
كسر قلب والدته.. وفاة نجم "تيك توك" عن 24 عامًا (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 12:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24

غينيس للأرقام القياسية

المكسيك

كورونا

الطويل

الجراح

السكري

خوسيه

فرانك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
05:08 | 2025-12-31
Lebanon24
04:27 | 2025-12-31
Lebanon24
03:52 | 2025-12-31
Lebanon24
02:01 | 2025-12-31
Lebanon24
22:57 | 2025-12-30
Lebanon24
22:36 | 2025-12-30
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24