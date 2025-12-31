بالصور: وفاة أضخم رجل في العالم عن 41 عامًا

توفي خوان بيدرو فرانكو، المعروف كأضخم رجل في العالم، عن عمر 41 عامًا في مستشفى بولاية أغواسكالينتس في وسط يوم 24 كانون الأول، إثر مضاعفات عدوى كلوية حادة، وفق ما أكده طبيبه أنطونيو كاستانيدا.



وكان فرانكو قد حقق شهرة عالمية عام 2017 بعد أن سجل في موسوعة كأضخم شخص حي في العالم، حين بلغ وزنه نحو 600 كيلوغرام، وظل طريح الفراش لفترات طويلة بسبب السمنة المفرطة.



وفي عام 2017 أيضًا، بدأ فرانكو برنامجًا طبيًا مكثفًا شمل نظامًا غذائيًا متوسطياً وعمليتين جراحيتين لعلاج السمنة، ما مكّنه من فقدان نحو نصف وزنه واستعادة القدرة على الحركة، وتقليل مخاطر مضاعفات وأمراض القلب، رغم تاريخه الصحي .



كما نجح فرانكو في النجاة من عام 2020، على الرغم من تصنيفه ضمن الفئات عالية الخطورة.



ووصف طبيبه حالته بأنها من أكثر الحالات تعقيدًا التي تعامل معها، مشيرًا إلى أن صراحته حول معاناته ساعدت في تسليط الضوء على السمنة كمرض مزمن يحتاج إلى رعاية مستمرة وطويلة الأمد.



فرانكو كان يعبر عن تحدياته اليومية مع وزنه، مؤكّدًا بعد الجراحة أن مجرد القدرة على أداء أبسط الحركات اليومية كانت تجربة مدهشة بالنسبة له.

