Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
01-01-2026 | 23:19
 الحمل
يوم مناسب لإعادة ترتيب أولوياتك والتركيز على المشاريع التي تعود عليك بالنفع طويل الأمد. قد تواجه بعض التحديات في التواصل، فحاول التحلي بالصبر والهدوء.
الثور
الجمعة تحمل لك فرصاً للتقارب مع الأصدقاء والعائلة. العاطفة تتصدر اهتماماتك، وقد تتلقى مفاجأة سارة من شخص عزيز.
الجوزاء
تكون في قمة نشاطك الفكري والإبداعي، وهذا اليوم مثالي للتخطيط لمشاريع مستقبلية. احذر من التشتت بين المهام المتعددة لتجنب الإحباط.
السرطان
تحتاج إلى التركيز على صحتك النفسية والجسدية. قد يكون يومك هادئاً، لكن بعض القرارات المالية تتطلب التفكير العميق قبل التنفيذ.
الأسد
تشرق اليوم بطاقة عالية وجاذبية واضحة، مما يفتح أمامك فرصاً اجتماعية ومهنية. استغل هذا الوقت للتعبير عن أفكارك بثقة.
العذراء
الاهتمام بالتفاصيل سيجعلك تتفوق في العمل. حاول تنظيم وقتك بعناية لتجنب التوتر، ولا تهمل شؤونك العاطفية، فهي تحتاج منك بعض الحنان والصبر.
الميزان
يوم مليء بالمفاجآت الصغيرة التي تفرح قلبك. قد تكون بحاجة إلى اتخاذ قرارات تتعلق بعلاقاتك الشخصية، فتأنَّ ووازن بين العاطفة والعقل.
العقرب
التركيز على الأمور المالية والاستثمارية يكون اليوم أساسياً. كما أن الصراحة في التعامل مع الآخرين ستفتح لك أبواباً جديدة من الثقة والدعم.
القوس
حظك اليوم مميز في مجال السفر والتعلم. قد تجد نفسك منجذباً لمجالات جديدة أو لتوسيع دائرة معارفك. استمتع بالتجارب الجديدة لكن بحذر من التسرع.
الجدي
العمل يتطلب منك جهدًا مضاعفًا، لكن النتائج ستكون مرضية. يوم مناسب لتطوير مهاراتك أو لإنهاء مشروع طال انتظاره.
الدلو
الجمعة مليئة بالإبداع والابتكار، وقد تحصل على فرصة للتعبير عن أفكارك المميزة. حاول توجيه طاقتك نحو ما يفيدك ويعزز مستقبلك.
الحوت
اليوم يحمل لك فرصة للتواصل العاطفي والتقارب مع من تحب. خذ وقتك للتفكير قبل اتخاذ أي قرارات مهمة، فالحدس سيكون أداة قوية لمساعدتك.
