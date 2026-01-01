في دولة عربية.. حفل زفاف ينتهي في المستشفى

استقبل بالشرقية ، مساء الخميس، 25 شخصاً مصابين بأعراض تسمم غذائي حاد، إثر تناولهم وجبات في حفل زفاف في المدينة.

فقد تلقت بمديرية أمن الشرقية إخطاراً رسمياً من إدارة مستشفى بلبيس، يفيد توافد عدد كبير من المصابين في توقيتات زمنية متقاربة، يعانون من أعراض مرضية شديدة تمثلت في القيء المستمر، والإسهال الحاد، وآلام مبرحة في منطقة المعدة.



وعلى الفور، استجابت الفرق الطبية وقامت تقديم كافة الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، مع اتخاذ قرار بوضع عدد من الحالات تحت الملاحظة الطبية الدقيقة.



كما تبيّن بحسب ما أسفرت عنه أعمال المعاينة والتحريات والفحص المبدئي، أن المصابين شعروا بتدهور مفاجئ وحاد في حالتهم الصحية فور تناولهم لوجبات غذائية تم تقديمها خلال احتفالية "عرس" بالمدينة.



فيما كشفت التحقيقات أن تلك الوجبات جرى إعدادها وتجهيزها بأحد المطاعم الكائنة داخل المدينة، وهو ما عزز فرضية الاشتباه في حدوث واقعة تسمم غذائي.

من جانبه، أكد مصدر طبي مسؤول بمستشفى بلبيس أن الحالة الصحية العامة لجميع المصابين باتت مستقرة حالياً، موضحاً أنه جرى التعامل الفوري والمهني مع الحالات منذ لحظة وصولها، حيث خضع قطاع عريض منهم لإجراءات غسيل المعدة وتلقي العلاجي المناسب. (العربية)