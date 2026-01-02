صورة فاضحة لإيلون ماسك تجتاح مواقع التواصل

أثارت صورة متداولة للملياردير الأميركي بملابس سباحة نسائية تفاعلا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي.

وأعاد مالك منصة "إكس" نشر الصورة على حسابه الشخصي، مع إرفاقها برموز تعبيرية ضاحكة. وتعود تفاصيل الصورة إلى إحدى الناشطات على المنصة، التي طلبت من الدردشة الذكي "غروك" التابع لشركة "xAI" تعديل صورة لماسك، فرد "غروك" بصورة تظهره وهو يرتدي ملابس سباحة نسائية متكونة من قطعتين ضمن إطار فكاهي.