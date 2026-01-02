موطنها نهر واحد في أستراليا.. سمكة نادرة تواجه خطر الانقراض

على امتداد 14 كيلومترًا من نهر محصور بين شلالين في غابات المطيرة، تعيش سمكة صغيرة منذ ملايين السنين، تختبئ بين الصخور نهارًا وتخرج ليلًا للتغذية.



هذا المكان هو الوحيد في العالم الذي يؤوي سمكة القدّ ، وهي نوع نادر يُعدّ بقايا من عصور سحيقة، يُعتقد أنها انفصلت عن أقرب أقربائها قبل نحو 25 إلى 30 مليون سنة.



بقي هذا الكائن مجهولًا للعلم الحديث حتى عام 1993، حين عثر عليه الباحثان مارك كينارد وبراد صدفة في نهر " " شمال غابة "دينتري" المطيرة، المصنّفة من قبل كأقدم غابة مطيرة في العالم.



وأطلقا عليها اسم "سمكة القد النهرية في بلومفيلد"، فيما يحمل اسمها العلمي Guyu wujalwujalensis نسبةً إلى السكان الأصليين للمنطقة.



اليوم، بات هذا النوع، الذي لا يتجاوز طوله عشرة سنتيمترات، مهددًا بسبب الأسماك الدخيلة والعواصف العنيفة الناتجة عن التغير المناخي.

فقد تسبب إعصار "غاسبر" قبل عامين بفيضان النهر وجرف مفترسات إضافية إلى موطنها، ما فاقم المخاطر.



وفي تشرين الأول الماضي، عاد الباحثان لتقييم الأضرار وإحصاء الأعداد، تمهيدًا لإدراج السمكة رسميًا ضمن لائحة الأنواع المهددة، بهدف توفير حماية قانونية أوسع. ويحذر العلماء من أن فقدان هذا النوع سيعني خسارة جزء مهم من تاريخ التطور الطبيعي.



ورغم تطور أدوات البحث، من الطائرات المسيّرة إلى تحليل البيئي، لا تزال معرفة العلماء محدودة بتكاثر هذه السمكة، ولم ينجح حتى الآن إكثارها في الأسر. ويتركز العمل حاليًا على جمع بيانات كافية لضمان حمايتها قبل فوات الأوان.(سي إن إن)