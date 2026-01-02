تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

موطنها نهر واحد في أستراليا.. سمكة نادرة تواجه خطر الانقراض

Lebanon 24
02-01-2026 | 15:20
A-
A+
Doc-P-1462999-639029896716829010.avif
Doc-P-1462999-639029896716829010.avif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على امتداد 14 كيلومترًا من نهر محصور بين شلالين في غابات أستراليا المطيرة، تعيش سمكة صغيرة منذ ملايين السنين، تختبئ بين الصخور نهارًا وتخرج ليلًا للتغذية.

هذا المكان هو الوحيد في العالم الذي يؤوي سمكة القدّ الاستوائية، وهي نوع نادر يُعدّ بقايا من عصور سحيقة، يُعتقد أنها انفصلت عن أقرب أقربائها قبل نحو 25 إلى 30 مليون سنة.

بقي هذا الكائن مجهولًا للعلم الحديث حتى عام 1993، حين عثر عليه الباحثان مارك كينارد وبراد بوسي صدفة في نهر "بلومفيلد" شمال غابة "دينتري" المطيرة، المصنّفة من قبل اليونسكو كأقدم غابة مطيرة في العالم.

وأطلقا عليها اسم "سمكة القد النهرية في بلومفيلد"، فيما يحمل اسمها العلمي Guyu wujalwujalensis نسبةً إلى السكان الأصليين للمنطقة.

اليوم، بات هذا النوع، الذي لا يتجاوز طوله عشرة سنتيمترات، مهددًا بسبب الأسماك الدخيلة والعواصف العنيفة الناتجة عن التغير المناخي.
فقد تسبب إعصار "غاسبر" قبل عامين بفيضان النهر وجرف مفترسات إضافية إلى موطنها، ما فاقم المخاطر.

وفي تشرين الأول الماضي، عاد الباحثان لتقييم الأضرار وإحصاء الأعداد، تمهيدًا لإدراج السمكة رسميًا ضمن لائحة الأنواع المهددة، بهدف توفير حماية قانونية أوسع. ويحذر العلماء من أن فقدان هذا النوع سيعني خسارة جزء مهم من تاريخ التطور الطبيعي.

ورغم تطور أدوات البحث، من الطائرات المسيّرة إلى تحليل الحمض النووي البيئي، لا تزال معرفة العلماء محدودة بتكاثر هذه السمكة، ولم ينجح حتى الآن إكثارها في الأسر. ويتركز العمل حاليًا على جمع بيانات كافية لضمان حمايتها قبل فوات الأوان.(سي إن إن) 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
رغم خطر الانقراض... لحم الغزلان يجتاح موائد العراقيين
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: سنوقع اتفاقا بخصوص المعادن النادرة مع أستراليا ودول أخرى
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد بلديات الهرمل نوه بجهود تشريع تنظيم تربية الأسماك وحماية نهر العاصي
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المال التقليدي على وشك الانقراض؟ هذا ما توقعه إيلون ماسك
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الحمض النووي

الاستوائية

اليونسكو

أستراليا

بلومفيلد

النووي

يونسكو

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-01-02
Lebanon24
12:28 | 2026-01-02
Lebanon24
10:48 | 2026-01-02
Lebanon24
09:49 | 2026-01-02
Lebanon24
09:26 | 2026-01-02
Lebanon24
07:26 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24