تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

سجن مؤبد لصحفيين وصانعي محتوى.. ما القصة؟

Lebanon 24
02-01-2026 | 16:29
A-
A+
Doc-P-1463020-639029939087746906.webp
Doc-P-1463020-639029939087746906.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قضت محكمة باكستانية، اليوم الجمعة، بالسجن مدى الحياة بحق 7 أشخاص، بينهم 3 صحفيين واثنان من صناع المحتوى على "يوتيوب" وعسكريان متقاعدان، بعد إدانتهم بالتحريض على العنف ونشر الكراهية ضد مؤسسات الدولة في أعمال شغب في 2023.

وأصدر الحكم قاضي محكمة مكافحة الإرهاب، طاهر عباس سبرا، بعد انتهاء محاكمات غيابية، إذ لم يحضر أي من المتهمين جلسة النطق بالحكم، لوجودهم خارج البلاد منذ سنوات، بعد مغادرتهم لتجنب القبض عليهم.


ويشمل المدانون المحرر الصحفي شاهين صحبي، والصحفيين صابر شاكر ومعيد بيرزادا، وصانعي المحتوى على يوتيوب، سعيد خان وحيدر رضا مهدي، والعسكريين المتقاعدين، عادل راجا وأكبر حسين.


ووجهت الاتهامات للسبعة عقب الاضطرابات العنيفة التي اندلعت في أيار 2023، في أعقاب اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان في قضية فساد.


وفي حينها، هاجم الآلاف من أنصار خان مواقع عسكرية وأضرموا النيران في ممتلكات حكومية ونهبوا مقر ضابط عسكري رفيع المستوى ودمروا مبنى الإذاعة الباكستاني الحكومي. (آرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب يتحوّل إلى "صانع محتوى"
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:42:38 Lebanon 24 Lebanon 24
في ظروف غامضة.. وفاة صانع محتوى أميركي شهير
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:42:38 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجزائر.. سجن صحفي فرنسي وباريس تعلق
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:42:38 Lebanon 24 Lebanon 24
صفقات كبرى غيّرت وجه هوليوود… من صناعة أفلام إلى إمبراطوريات محتوى
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:42:38 Lebanon 24 Lebanon 24

مكافحة الإرهاب

مؤسسات الدولة

الباكستاني

مدى الحياة

عمران خان

عمران خا

سعيد خان

يوتيوب

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:20 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:28 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:48 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:49 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:26 | 2026-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
15:20 | 2026-01-02
Lebanon24
12:28 | 2026-01-02
Lebanon24
10:48 | 2026-01-02
Lebanon24
09:49 | 2026-01-02
Lebanon24
09:26 | 2026-01-02
Lebanon24
07:26 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24