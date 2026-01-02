سجن مؤبد لصحفيين وصانعي محتوى.. ما القصة؟

قضت محكمة باكستانية، اليوم الجمعة، بالسجن بحق 7 أشخاص، بينهم 3 صحفيين واثنان من صناع المحتوى على " " وعسكريان متقاعدان، بعد إدانتهم بالتحريض على العنف ونشر الكراهية ضد في أعمال شغب في 2023.





وأصدر الحكم قاضي محكمة ، طاهر عباس سبرا، بعد انتهاء محاكمات غيابية، إذ لم يحضر أي من المتهمين جلسة النطق بالحكم، لوجودهم خارج البلاد منذ سنوات، بعد مغادرتهم لتجنب القبض عليهم.





ويشمل المدانون المحرر الصحفي صحبي، والصحفيين شاكر ومعيد بيرزادا، وصانعي المحتوى على يوتيوب، وحيدر رضا مهدي، والعسكريين المتقاعدين، عادل راجا وأكبر حسين.





ووجهت الاتهامات للسبعة عقب الاضطرابات العنيفة التي اندلعت في أيار 2023، في أعقاب اعتقال رئيس الوزراء السابق في قضية فساد.





وفي حينها، هاجم الآلاف من خان مواقع عسكرية وأضرموا النيران في ممتلكات حكومية ونهبوا مقر ضابط عسكري رفيع المستوى ودمروا مبنى الإذاعة الحكومي. (آرم نيوز)

