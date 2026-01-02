تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
سجن مؤبد لصحفيين وصانعي محتوى.. ما القصة؟
Lebanon 24
02-01-2026
|
16:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت محكمة باكستانية، اليوم الجمعة، بالسجن
مدى الحياة
بحق 7 أشخاص، بينهم 3 صحفيين واثنان من صناع المحتوى على "
يوتيوب
" وعسكريان متقاعدان، بعد إدانتهم بالتحريض على العنف ونشر الكراهية ضد
مؤسسات الدولة
في أعمال شغب في 2023.
وأصدر الحكم قاضي محكمة
مكافحة الإرهاب
، طاهر عباس سبرا، بعد انتهاء محاكمات غيابية، إذ لم يحضر أي من المتهمين جلسة النطق بالحكم، لوجودهم خارج البلاد منذ سنوات، بعد مغادرتهم لتجنب القبض عليهم.
ويشمل المدانون المحرر الصحفي
شاهين
صحبي، والصحفيين
صابر
شاكر ومعيد بيرزادا، وصانعي المحتوى على يوتيوب،
سعيد خان
وحيدر رضا مهدي، والعسكريين المتقاعدين، عادل راجا وأكبر حسين.
ووجهت الاتهامات للسبعة عقب الاضطرابات العنيفة التي اندلعت في أيار 2023، في أعقاب اعتقال رئيس الوزراء السابق
عمران خان
في قضية فساد.
وفي حينها، هاجم الآلاف من
أنصار
خان مواقع عسكرية وأضرموا النيران في ممتلكات حكومية ونهبوا مقر ضابط عسكري رفيع المستوى ودمروا مبنى الإذاعة
الباكستاني
الحكومي. (آرم نيوز)
