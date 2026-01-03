لأول مرة منذ 1999.. أسد جبلي يقضي على سائحة في أميركا

قالت السلطات إن امرأة قُتلت في هجوم يُشتبه بأنه نُفّذ من قبل "أسد جبلي" أثناء قيامها برحلة مشي بمفردها في جبال "روكي" بولاية " " يوم الخميس "1 كانون الثاني"، في واقعة قد تكون أول هجوم مميت من هذا النوع في الولاية قبل أكثر من "25" عاماً.



وبحسب "إدارة المتنزهات والحياة البرية في كولورادو"، عثر متنزّهون على المرأة فاقدة للوعي على درب "جبل كروسير" "إستيس بارك" قرابة الظهر، في منطقة غابات منعزلة تبعد نحو "80" كيلومتراً "دنفر". وأفاد المتنزهون بأنهم شاهدوا "أسداً جبلياً" بالقرب منها، وقاموا بإبعاده عبر ، فيما قال متحدث باسم الإدارة إن طبيباً كان ضمن المجموعة فحصها ولم يجد نبضاً.



وأُغلقت المسارات القريبة بينما تحركت فرق الحياة البرية إلى الموقع، وأعلنت الإدارة أنها أطلقت النار على "أسدين" في المنطقة وقتلتهما، مؤكدة أنه لم يتضح بعد ما إذا كان حيوان واحد أو أكثر متورطاً في الهجوم المشتبه به، مع الإشارة إلى وجود "دلائل" تُرجّح اتساق ما حدث مع هجوم "أسد جبلي".



وأضاف المتحدث أن أخصائيي علم الأمراض يجرون تشريحاً للحيوانين للتحقق من وجود تشوهات وأمراض عصبية مثل "داء الكلب" و"إنفلونزا الطيور"، إضافة إلى البحث عن "حمض نووي بشري". ووفق سياسة الإدارة، يُقتل أي "أسد جبلي" يثبت تورطه في هجوم على إنسان لمنع تكرار الحوادث، وفي حال عدم العثور على دليل وراثي بشري على الحيوانين، ستواصل السلطات البحث عن حيوانات أخرى يُحتمل تورطها.



وأوضحت السلطات أن هجمات "أسود الجبال" على البشر نادرة في "كولورادو"، إذ تم الإبلاغ عن "28" حالة منذ عام "1990"، وكان آخر هجوم مميت في عام "1999". ومن المنتظر أن يعلن في مقاطعة "لاريمر" هوية الضحية وسبب الوفاة.



وتقدّر هيئة "الحياة البرية والمتنزهات في كولورادو" عدد "أسود الجبال" البالغة في الولاية بين "3800" و"4400"، مشيرة إلى أن الحيوانات تنزل شتاءً إلى المناطق المنخفضة في نطاق "فرونت رينج" بحثاً عن فرائس مثل الغزلان والأيائل، ما يزيد فرص الاحتكاك بالبشر والكلاب. (آسيا ون)

