تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

لأول مرة منذ 1999.. أسد جبلي يقضي على سائحة في أميركا

Lebanon 24
03-01-2026 | 00:08
A-
A+
Doc-P-1463078-639030212776955525.png
Doc-P-1463078-639030212776955525.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت السلطات إن امرأة قُتلت في هجوم يُشتبه بأنه نُفّذ من قبل "أسد جبلي" أثناء قيامها برحلة مشي بمفردها في جبال "روكي" بولاية "كولورادو" يوم الخميس "1 كانون الثاني"، في واقعة قد تكون أول هجوم مميت من هذا النوع في الولاية قبل أكثر من "25" عاماً.

وبحسب "إدارة المتنزهات والحياة البرية في كولورادو"، عثر متنزّهون على المرأة فاقدة للوعي على درب "جبل كروسير" شمال شرق "إستيس بارك" قرابة الظهر، في منطقة غابات منعزلة تبعد نحو "80" كيلومتراً شمال غرب "دنفر". وأفاد المتنزهون بأنهم شاهدوا "أسداً جبلياً" بالقرب منها، وقاموا بإبعاده عبر رمي الحجارة، فيما قال متحدث باسم الإدارة إن طبيباً كان ضمن المجموعة فحصها ولم يجد نبضاً.

وأُغلقت المسارات القريبة بينما تحركت فرق الحياة البرية إلى الموقع، وأعلنت الإدارة أنها أطلقت النار على "أسدين" في المنطقة وقتلتهما، مؤكدة أنه لم يتضح بعد ما إذا كان حيوان واحد أو أكثر متورطاً في الهجوم المشتبه به، مع الإشارة إلى وجود "دلائل" تُرجّح اتساق ما حدث مع هجوم "أسد جبلي".

وأضاف المتحدث أن أخصائيي علم الأمراض يجرون تشريحاً للحيوانين للتحقق من وجود تشوهات وأمراض عصبية مثل "داء الكلب" و"إنفلونزا الطيور"، إضافة إلى البحث عن "حمض نووي بشري". ووفق سياسة الإدارة، يُقتل أي "أسد جبلي" يثبت تورطه في هجوم على إنسان لمنع تكرار الحوادث، وفي حال عدم العثور على دليل وراثي بشري على الحيوانين، ستواصل السلطات البحث عن حيوانات أخرى يُحتمل تورطها.

وأوضحت السلطات أن هجمات "أسود الجبال" على البشر نادرة في "كولورادو"، إذ تم الإبلاغ عن "28" حالة منذ عام "1990"، وكان آخر هجوم مميت في عام "1999". ومن المنتظر أن يعلن طبيب شرعي في مقاطعة "لاريمر" هوية الضحية وسبب الوفاة.

وتقدّر هيئة "الحياة البرية والمتنزهات في كولورادو" عدد "أسود الجبال" البالغة في الولاية بين "3800" و"4400"، مشيرة إلى أن الحيوانات تنزل شتاءً إلى المناطق المنخفضة في نطاق "فرونت رينج" بحثاً عن فرائس مثل الغزلان والأيائل، ما يزيد فرص الاحتكاك بالبشر والكلاب. (آسيا ون)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ألمانيا ترحل مهاجرا سوريا إلى دمشق لأول مرة منذ 2011 بعد إدانته بتهم جنائية
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:10:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: حققت السلام في الشرق الأوسط ولدينا سلام في المنطقة لأول مرة منذ 3 آلاف عام
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:10:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران ترفع أسعار البنزين لأول مرة منذ احتجاجات عام
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:10:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الرحلات الجوية في أميركا تتأثر بالإغلاق الحكومي المستمر منذ تشرين الأول
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:10:34 Lebanon 24 Lebanon 24

رمي الحجارة

طبيب شرعي

شمال غرب

شمال شرق

كولورادو

باسم ال

الحجار

آسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
03:46 | 2026-01-03
Lebanon24
03:12 | 2026-01-03
Lebanon24
02:39 | 2026-01-03
Lebanon24
02:26 | 2026-01-03
Lebanon24
00:18 | 2026-01-03
Lebanon24
23:45 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24