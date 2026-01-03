تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
طليقة تقتل زوجها السابق داخل محلّه.. والكاميرات توثق
Lebanon 24
03-01-2026
|
03:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت منطقة "مسطرد" في مدينة "شبرا الخيمة" بمحافظة "
القليوبية
" واقعة قتل، بعدما اتُّهمت سيدة بإنهاء حياة طليقها داخل محل عمله، في حادثة وثقتها كاميرات مراقبة وتسببت بصدمة بين الأهالي.
وبحسب المعطيات، دخلت المتهمة إلى المحل ودار نقاش حاد بينها وبين طليقها تطور سريعاً إلى مشادة، قبل أن تطعنه بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاته. وأفادت التحريات بأن الضحية "
أحمد ح
ش" (37 عاماً) تاجر أدوات كهربائية من المنطقة، ونُقل إلى "مستشفى وادي الطب" حيث وُضع الجثمان بتصرف
النيابة العامة
.
وتبين أن المتهمة "أسماء ع" (35 عاماً) ربة منزل وتقيم في المنطقة نفسها، وكانت قد انفصلت عنه قبل نحو "10 أيام"، قبل أن تعلم بزواجه من سيدة أخرى، ما فجّر الخلاف ودفعها للتوجه إلى محل عمله يوم الواقعة.
وأشارت المعلومات إلى أن
الأجهزة الأمنية
انتقلت إلى المكان بعد بلاغ رسمي، وتم ضبط المتهمة بعد تقنين الإجراءات، وبمواجهتها أقرت بالواقعة مبررة ذلك بمشادة واعتداء داخل المحل.
وقررت جهات التحقيق في "شبرا الخيمة" حبس المتهمة "4 أيام" على ذمة القضية، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية. (العين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عملية دهس شاب فلسطيني من قبل مستوطنين في نابلس.. والكاميرات توثق ما حصل
Lebanon 24
عملية دهس شاب فلسطيني من قبل مستوطنين في نابلس.. والكاميرات توثق ما حصل
03/01/2026 13:10:46
03/01/2026 13:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة.. زوجة تقتل زوجها طعنًا أثناء نومه!
Lebanon 24
جريمة مروّعة.. زوجة تقتل زوجها طعنًا أثناء نومه!
03/01/2026 13:10:46
03/01/2026 13:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
طفلهما مصاب بمرض نادر جداً... زوجة توثق 520 خيانة لزوجها!
Lebanon 24
طفلهما مصاب بمرض نادر جداً... زوجة توثق 520 خيانة لزوجها!
03/01/2026 13:10:46
03/01/2026 13:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديوهات جديدة توثق بطولة زوجين خلال هجوم إطلاق النار في سيدني
Lebanon 24
فيديوهات جديدة توثق بطولة زوجين خلال هجوم إطلاق النار في سيدني
03/01/2026 13:10:46
03/01/2026 13:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجهزة الأمنية
النيابة العامة
القليوبية
النيابة
أحمد ح
العين
قد يعجبك أيضاً
حالة المصابين غير معروفة.. تحطم مروحية أميركية في منطقة وعرة
Lebanon 24
حالة المصابين غير معروفة.. تحطم مروحية أميركية في منطقة وعرة
03:12 | 2026-01-03
03/01/2026 03:12:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 6 أشهر على حفل الزفاف.. هكذا أنهت حياة زوجها
Lebanon 24
بعد 6 أشهر على حفل الزفاف.. هكذا أنهت حياة زوجها
02:39 | 2026-01-03
03/01/2026 02:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
صور توثّق.. هكذا اشتعل حريق الحانة السويسرية خلال ثوان
Lebanon 24
صور توثّق.. هكذا اشتعل حريق الحانة السويسرية خلال ثوان
02:26 | 2026-01-03
03/01/2026 02:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنوب البرازيل.. حادث سير مروّع بين شاحنة وحافلة وفيديو يوثّق المأساة
Lebanon 24
جنوب البرازيل.. حادث سير مروّع بين شاحنة وحافلة وفيديو يوثّق المأساة
00:18 | 2026-01-03
03/01/2026 12:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ 1999.. أسد جبلي يقضي على سائحة في أميركا
Lebanon 24
لأول مرة منذ 1999.. أسد جبلي يقضي على سائحة في أميركا
00:08 | 2026-01-03
03/01/2026 12:08:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما حصل في مطعم liza في الأشرفية
Lebanon 24
هذا ما حصل في مطعم liza في الأشرفية
09:21 | 2026-01-02
02/01/2026 09:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"المالية" تفتح ملف "صيرفة" ضريبياً… العدالة تحت الاختبار
Lebanon 24
"المالية" تفتح ملف "صيرفة" ضريبياً… العدالة تحت الاختبار
11:00 | 2026-01-02
02/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطمت بالكامل.. شقيق إعلامية لبنانية ينجو من حادث سير مروع وهذا وضعه (صور)
Lebanon 24
تحطمت بالكامل.. شقيق إعلامية لبنانية ينجو من حادث سير مروع وهذا وضعه (صور)
00:36 | 2026-01-03
03/01/2026 12:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير عن أسلحة يسعى "حزب الله" لامتلاكها... هكذا يتحضّر للمُواجهة المُرتقبة
Lebanon 24
تقرير عن أسلحة يسعى "حزب الله" لامتلاكها... هكذا يتحضّر للمُواجهة المُرتقبة
08:00 | 2026-01-02
02/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خسرت أهم أوراقها على حدود إسرائيل.. 2025 جعلت إيران تائهة
Lebanon 24
خسرت أهم أوراقها على حدود إسرائيل.. 2025 جعلت إيران تائهة
10:00 | 2026-01-02
02/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
03:12 | 2026-01-03
حالة المصابين غير معروفة.. تحطم مروحية أميركية في منطقة وعرة
02:39 | 2026-01-03
بعد 6 أشهر على حفل الزفاف.. هكذا أنهت حياة زوجها
02:26 | 2026-01-03
صور توثّق.. هكذا اشتعل حريق الحانة السويسرية خلال ثوان
00:18 | 2026-01-03
جنوب البرازيل.. حادث سير مروّع بين شاحنة وحافلة وفيديو يوثّق المأساة
00:08 | 2026-01-03
لأول مرة منذ 1999.. أسد جبلي يقضي على سائحة في أميركا
23:45 | 2026-01-02
السكان والسياح هرعوا إلى الشوارع.. زلزال يقطع كلمة رئيسة المكسيك (فيديو)
فيديو
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
03/01/2026 13:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
03/01/2026 13:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
03/01/2026 13:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24