طليقة تقتل زوجها السابق داخل محلّه.. والكاميرات توثق

شهدت منطقة "مسطرد" في مدينة "شبرا الخيمة" بمحافظة " " واقعة قتل، بعدما اتُّهمت سيدة بإنهاء حياة طليقها داخل محل عمله، في حادثة وثقتها كاميرات مراقبة وتسببت بصدمة بين الأهالي.



وبحسب المعطيات، دخلت المتهمة إلى المحل ودار نقاش حاد بينها وبين طليقها تطور سريعاً إلى مشادة، قبل أن تطعنه بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاته. وأفادت التحريات بأن الضحية " ش" (37 عاماً) تاجر أدوات كهربائية من المنطقة، ونُقل إلى "مستشفى وادي الطب" حيث وُضع الجثمان بتصرف .



وتبين أن المتهمة "أسماء ع" (35 عاماً) ربة منزل وتقيم في المنطقة نفسها، وكانت قد انفصلت عنه قبل نحو "10 أيام"، قبل أن تعلم بزواجه من سيدة أخرى، ما فجّر الخلاف ودفعها للتوجه إلى محل عمله يوم الواقعة.



وأشارت المعلومات إلى أن انتقلت إلى المكان بعد بلاغ رسمي، وتم ضبط المتهمة بعد تقنين الإجراءات، وبمواجهتها أقرت بالواقعة مبررة ذلك بمشادة واعتداء داخل المحل.



وقررت جهات التحقيق في "شبرا الخيمة" حبس المتهمة "4 أيام" على ذمة القضية، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية. (العين)

