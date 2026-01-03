تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

طليقة تقتل زوجها السابق داخل محلّه.. والكاميرات توثق

Lebanon 24
03-01-2026 | 03:46
A-
A+
Doc-P-1463183-639030340357050670.png
Doc-P-1463183-639030340357050670.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت منطقة "مسطرد" في مدينة "شبرا الخيمة" بمحافظة "القليوبية" واقعة قتل، بعدما اتُّهمت سيدة بإنهاء حياة طليقها داخل محل عمله، في حادثة وثقتها كاميرات مراقبة وتسببت بصدمة بين الأهالي.

وبحسب المعطيات، دخلت المتهمة إلى المحل ودار نقاش حاد بينها وبين طليقها تطور سريعاً إلى مشادة، قبل أن تطعنه بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاته. وأفادت التحريات بأن الضحية "أحمد ح ش" (37 عاماً) تاجر أدوات كهربائية من المنطقة، ونُقل إلى "مستشفى وادي الطب" حيث وُضع الجثمان بتصرف النيابة العامة.

وتبين أن المتهمة "أسماء ع" (35 عاماً) ربة منزل وتقيم في المنطقة نفسها، وكانت قد انفصلت عنه قبل نحو "10 أيام"، قبل أن تعلم بزواجه من سيدة أخرى، ما فجّر الخلاف ودفعها للتوجه إلى محل عمله يوم الواقعة.

وأشارت المعلومات إلى أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى المكان بعد بلاغ رسمي، وتم ضبط المتهمة بعد تقنين الإجراءات، وبمواجهتها أقرت بالواقعة مبررة ذلك بمشادة واعتداء داخل المحل.

وقررت جهات التحقيق في "شبرا الخيمة" حبس المتهمة "4 أيام" على ذمة القضية، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية. (العين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عملية دهس شاب فلسطيني من قبل مستوطنين في نابلس.. والكاميرات توثق ما حصل
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:10:46 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروّعة.. زوجة تقتل زوجها طعنًا أثناء نومه!
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:10:46 Lebanon 24 Lebanon 24
طفلهما مصاب بمرض نادر جداً... زوجة توثق 520 خيانة لزوجها!
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:10:46 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديوهات جديدة توثق بطولة زوجين خلال هجوم إطلاق النار في سيدني
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:10:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

النيابة العامة

القليوبية

النيابة

أحمد ح

العين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
03:12 | 2026-01-03
Lebanon24
02:39 | 2026-01-03
Lebanon24
02:26 | 2026-01-03
Lebanon24
00:18 | 2026-01-03
Lebanon24
00:08 | 2026-01-03
Lebanon24
23:45 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24