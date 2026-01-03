حادثة مأسوية.. مصرع امرأة وإصابة شقيقتها إثر تسرب الغاز

لقيت امرأة حتفها جراء تسرب في منزلها، بينما أصيبت شقيقتها إصابة بالغة نتيجة نفس الحادث، وتم إنقاذها بفضل التدخل الطبي السريع.





ووقعت الحادثة في منطقة "كلار" بمحافظة ، ، ضمن .





وقال رفيق قادر، مدير مستشفى الطوارئ في حي " هژار" إن "المستشفى استقبل الشقيقتين وهما من سكان حي كوران بعد تعرضهما للاختناق"، مشيرًا في بيان رسمي إلى أن "أعمار الضحيتين تتجاوز 50 عامًا".





وأوضح أن "الحادث نجم عن تسرّب للغاز، حيث فارقت إحداهما الحياة متأثرة بحالتها الصحية، فيما تدهورت الحالة الصحية للأخرى، الأمر الذي استدعى نقلها إلى مستشفى في مدينة السليمانية لتلقي العلاج اللازم".





وفي سياق متوازٍ، أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى بمصرع امرأة وإصابة 7 آخرين من عائلة واحدة بينهم أطفال بحادث تصادم في قضاء "المقدادية"، شمال شرقي المحافظة.





وقال المصدر في تصريحات صحفية إن "الحادث وقع على طريق رئيس عندما اصطدمت سيارة العائلة بشاحنة".





وأشار إلى أنه "تم نقل جثة المرأة إلى الطب العدلي والمصابين السبعة للمستشفى، فيما تم توقيف سائق الشاحنة وهو من مواليد 2006 للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه". (آرم نيوز)

